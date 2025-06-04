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為何高捷被判妨礙守備出局？聯盟搬出兩大規則說明

記者王真魚／綜合報導

針對6月3日於花蓮進行的富邦悍將對味全龍之戰，發生在5局上半的妨礙守備爭議判決，中華職棒聯盟今日作出正式說明，解釋裁判判決依據，強調是依照棒球規則明文辦理，經場上裁判會議與技術審視後，確認為妨礙守備出局。

當時富邦攻佔一、二壘，林澤彬擊出投手強襲球，球經投手反彈至三壘方向，三壘手劉基鴻準備接球時，與從二壘起跑的高捷發生接觸。裁判第一時間召集討論，隨後進入技術委員室複查畫面並審視規則後，判定高捷構成妨礙守備，宣告出局。

聯盟賽務部今指出，此一判決是根據棒球規則第6.01(a)(10)與補述3.08(A)，屬於明確規範情形：

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該案例發生後，場上裁判召開會議討論，確認現場狀況後即進入技術委員室進行規則審視，根據規則6.01(a)(10)「未能避開正在處理擊出球之野手⋯」與規則補述3.08(A)「無論故意或非故意⋯」皆視為妨礙守備，故宣判妨礙守備出局。

附註引用規則如下：

一、規則6.01(a)(10) 未能避開正在處理擊出球之野手或故意妨礙傳球。應宣判跑壘員因妨礙守備出局。

二、規則補述3.08(A) 野手正欲處理擊出球時，其移動、接球、傳球皆視為守備優先之範圍，跑壘員無論故意或非故意碰觸野手身體，皆視為妨礙守備。當發生妨礙守備時，比賽為停止球，宣告跑壘員妨礙守備出局，壘上跑壘員回到投手投球時原佔有壘，擊跑員上一壘。

對此判決，富邦教練團當場表示不滿，總教練陳金鋒與首席教練陳連宏進場抗議。過程中，陳連宏因情緒激動並有拉扯裁判衣領行為，遭到兩次驅逐出場。賽後聯盟依據《球團隊職員違規懲罰規定》第15條處以罰款4萬元並禁賽2場，禁賽自6月4日起執行。

富邦悍將球團表示，對於昨日爭議判決，球已先接觸投手守備員，後續是否構成判決結果值得研議，悍將球團將向聯盟提出申訴。

▲▼ 陳金鋒拉不住，陳連宏遭驅逐出場 。（圖／富邦悍將提供）

▲對此判決，富邦教練團當場表示不滿，總教練陳金鋒與首席教練陳連宏進場抗議。過程中，陳連宏因情緒激動並有拉扯裁判衣領行為，遭到兩次驅逐出場。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 中職裁判妨礙守備富邦悍將爭議

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