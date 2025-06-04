花蓮之戰泡湯！富邦悍將對味全龍延賽　改至天母補賽周進行

▲花蓮球場因雨延賽。（圖資料照／中華職棒提供）
記者王真魚／綜合報導
原訂今（6月4日）晚間18:35於花蓮棒球場舉行的中華職棒例行賽第139場，由富邦悍將對戰味全龍的比賽，因當地持續降雨導致場地無法使用，確定宣告延賽。
聯盟公告指出，此戰將移至補賽周進行，並改至台北天母棒球場舉行，具體日期與時間將另行公告。
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包括本場比賽在內，本季已有12場例行賽因雨延賽，其中有部分已排定補賽日期，但仍有多場比賽將待補賽週安排，包括今日這場花蓮之戰。
目前補賽如下
|編號
|原比賽日
|對戰組合
|延賽原因
|補賽資訊
|2
|3/30（日）
|味全龍 vs 樂天桃猿
|雨勢
|6/28（六）17:05 樂天桃園
|47
|4/20（日）
|統一獅 vs 樂天桃猿
|四局中斷
|6/29（日）17:05 樂天桃園
|56
|4/25（五）
|樂天桃猿 vs 富邦悍將
|雨勢
|補賽周，待公告
|84
|5/7（三）
|樂天桃猿 vs 富邦悍將
|雨勢
|補賽周，待公告
|89
|5/10（六）
|台鋼雄鷹 vs 中信兄弟
|雨勢
|6/28（六）17:05 洲際
|91
|5/11（日）
|樂天桃猿 vs 味全龍
|雨勢（已延兩次）
|補賽周，待公告
|92
|5/11（日）
|富邦悍將 vs 統一獅
|雨勢
|6/28（六）17:05 台南
|93
|5/11（日）
|台鋼雄鷹 vs 中信兄弟
|雨勢
|6/29（日）17:05 洲際
|107
|5/18（日）
|味全龍 vs 富邦悍將
|雨勢
|6/29（日）17:05 新莊
|126
|5/28（三）
|統一獅 vs 富邦悍將
|雨勢
|補賽周，待公告
|138
|6/3（二）
|中信兄弟 vs 樂天桃猿
|雨勢
|補賽周，待公告
|139
|6/4（三）
|富邦悍將 vs 味全龍
|雨勢
|補賽周，改至天母，待公告
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