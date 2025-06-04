花蓮之戰泡湯！富邦悍將對味全龍延賽　改至天母補賽周進行

▲花蓮球場因雨延賽。（圖資料照／中華職棒提供）

記者王真魚／綜合報導

原訂今（6月4日）晚間18:35於花蓮棒球場舉行的中華職棒例行賽第139場，由富邦悍將對戰味全龍的比賽，因當地持續降雨導致場地無法使用，確定宣告延賽。

聯盟公告指出，此戰將移至補賽周進行，並改至台北天母棒球場舉行，具體日期與時間將另行公告。

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包括本場比賽在內，本季已有12場例行賽因雨延賽，其中有部分已排定補賽日期，但仍有多場比賽將待補賽週安排，包括今日這場花蓮之戰。

目前補賽如下