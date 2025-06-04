古林睿煬先發突傷退檢查報告出爐　預估至少休息8周

▲古林睿煬 。（圖／日本北海道火腿鬥士隊提供）

記者楊舒帆／綜合報導

日本北海道火腿鬥士台灣投手古林睿煬於3日對阪神虎的交流戰首戰中突發傷情，4日球團證實他左腹內斜肌損傷，預估將休養約8周，並已於今日自一軍名單中抹消登錄。

古林前一戰在北海道主場先發出戰阪神虎，展現不俗壓制力，前2局最快球速飆到155公里。然而比賽進行到3局上、1出局一壘有人時，他面對中野拓夢投出一顆外角變化球，壘上跑者近本光司趁隙盜壘成功。該球投出後，投手教練加藤武治即刻上投手丘確認情況，古林雖能自行步行退場，但最終仍決定提前退賽，由牛棚接替投球。

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據日媒賽後報導，加藤教練指出，其實在盜壘前古林投出一顆約141公里的速球時就已察覺異狀，當下應已有不適感。他坦言：「這應該不是只跳過一次輪值就能處理的情況，必須有他短期內無法登板的心理準備。」

球團4日下午也發出聲明表示，古林已在札幌市內接受醫院檢查，診斷結果為左腹內斜肌損傷，復出時間需視後續恢復情況而定，目前預估約需8周。

古林本季表現穩定，至今在一軍出賽5場，拿下2勝1敗，防禦率2.70，此役原被寄予厚望，卻不幸中途傷退，期待他養傷後順利復出。