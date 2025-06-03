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兄弟爆笑企劃登場！平野挑戰王建民地獄伸卡笑喊：建醬～打不到

記者王真魚／綜合報導 

中信兄弟引進最新訓練設備Trajekt Arc與iPitch智慧發球機系統，三年租金高達100萬美金（約新台幣3026萬元）。該系統可模擬真實投手的投球動作與軌跡，具高度擬真效果。這次，球團特別輸入投手教練王建民招牌的「地獄伸卡球」數據，成為球員們挑戰的對象，總教練平野惠一親自上場試打，笑稱這是一場「2002年復仇之戰」。

兄弟球團特別拍攝影片，且以日本綜藝風格製作，標題為《引爆熱議！Trajekt智慧發球機之與巔峰○○○大對決！》，透過嶄新的剪輯手法，吸引球迷熱烈回應，直呼「還以為是在看日本節目！」

平野惠一與王建民早在2002年釜山亞運就有交手經驗，當時王建民仍效力美國職棒洋基隊小聯盟，兩人分別代表台灣與日本。這次透過發球機重現王建民的招牌伸卡球，平野一看到球路就忍不住說：「建醬，這個打不到啦！」

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在眾多球員、教練圍觀下，平野面對第一球連棒子都來不及出手，只能驚呼：「喔～～～」接著面對第二球雖然勉強揮棒，但仍搖頭苦笑說，「不行不行，設定不到球路啦。」即使一度擊中球並打進場內，卻只是個滾地球。

王建民也給予建議，「往前站兩步看看。」平野隨後詢問球速，得知147至148公里後，再度上場挑戰，但仍未能擊中球，只能笑著往後退一步喊，「等一下，太快了啦！」

影片最後則由王建民親自上場對決「自己的伸卡球」，他先是拿起球棒笑說，「等一下，我的脛骨會不會被打到啊？」第一球投出後，他沒有出棒，而是看著球進壘，隨即豎起大拇指稱讚，一旁的平野也笑著附和：，「是不是真的很讚？Nice ball！」

一邊拿著球棒笑說，「等下我的脛骨會不會痛啊？」他拿著球棒笑說：「等一下，我的脛骨會不會被打到啊？」第一球投出後，他沒有出棒，而是看著球進壘，隨即豎起大拇指稱讚。一旁的平野也笑著附和：「是不是真的很讚？Nice ball！」

第二球來了，王建民果斷揮棒卻落空，現場笑聲四起。平野一邊笑一邊說，「投手很好、投手很好。」隨後又讚，「不愧是大聯盟的投手。」

揮棒落空後，王建民持續挑戰自己的伸卡球，最終成功將球打進場內。被問到感想時，他笑說，「打不到，不好玩，打者不好玩。」螢幕上也配上趣味十足的旁白，「體會到過去對手的痛苦。」

隨後他也不忘認真分析，「這投手看起來滿好打的，實際上後面掉的（尾勁）那個很快，不好打。」

▲▼打不到啦！平野挑戰王建民地獄伸卡。（圖／翻攝自YouTube／CTBC Brothers 中信兄弟）

▲打不到啦！平野挑戰王建民地獄伸卡。（圖／翻攝自YouTube／CTBC Brothers 中信兄弟）

關鍵字： 棒球中信兄弟訓練設備王建民挑戰

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