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大谷開轟、追平犧牲打仍難救道奇　主帥羅伯斯：感到心痛

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間3日上午，洛杉磯道奇在主場3比4不敵踢館的紐約大都會吞下敗仗，其中道奇球星大谷翔平在第4打席轟出平聯盟最多的第23支全壘打，並在9局下半擊出扳平比數的高飛犧牲打，無奈道奇最終在延長賽牛棚失手，吞下近期2連敗，主帥羅伯斯（Dave Roberts）賽後也直呼「未能贏球讓人心痛」。

比賽中段0比2落後的道奇在7局下半有所回應，大谷翔平鎖定大都會後援克拉尼克（Max Kranick）80英哩偏甜曲球，一棒扛出右外野助隊破蛋；這發全壘打是大谷翔平自5月30日對洋基單場雙響後，再次開轟，也是本季第23支全壘打，並列目前聯盟全壘打王。

9局下半道奇再度發動攻勢，艾德曼（Tommy Edman）敲出安打，金慧成靠腳程搶下內野安打，攻佔一、三壘，大谷翔平此時擊出左外野深遠高飛犧牲打，扳平戰局，讓大都會終結者迪亞茲（Edwin Díaz）救援失敗。

延長10局上半道奇推出左投史考特（Tanner Scott）登板救援，無奈史考特狀態不佳被敲出2支安打丟了2分；10局下半雖然弗里曼（Freddie Freeman）與帕黑斯（Andy Pages）接連擊出安打追回1分，無奈大都會牛棚穩穩抓住最後一個出局數，道奇反攻功虧一簣，3比4吞下近期2連敗。

賽後道奇主帥羅伯斯表示，大谷翔平第7局的陽春砲確實為球隊注入動能，但也不諱言整體打線表現欠佳，「這確實給了我們一些推力，但對方的球質與球速都很出色，我們看起來總是被這類型的投手壓制。」

羅伯斯點名對手先發5局無失分的表現，也突顯道奇打線乏力的問題，談及整場比賽的結果時，羅伯斯接著說，「輸球就是輸球，但我們在比賽後段確實做了足夠的努力去贏球，卻未能把握，這讓人有些心痛。」

10局上半放火的道奇左投史考特成為今天敗戰投手，他在賽後坦承速球狀況不佳，「我一直被打得很慘，現在真的處於最糟狀態，去年我還能依靠速球，今年卻常被打中，連控球都出了問題。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平羅伯斯

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