運動雲

>

大谷第23轟+高飛犧牲打平戰局　道奇牛棚失守延長賽輸給大都會

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇3日（台灣時間）在主場迎戰大都會，展開系列賽首戰。比賽開局道奇陷入苦戰，大谷翔平7局下開轟、9局下擊出高飛犧牲打扳平比數，無奈牛棚未能守住戰局，終在延長賽以3比4吞敗。

賽前，大谷透過Instagram上傳多張與當天早晨辭世、享壽89歲的日本棒球傳奇人物長嶋茂雄終身名譽監督的合照，並發文哀悼：「誠摯祈求安息。」這一發全壘打也象徵他獻給長嶋的追思之作。整場比賽，大谷4打數1安打，貢獻2分打點，吞下2次三振，打擊率為0.292。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大都會開局氣勢如虹，首局靠林德（Francisco Lindor）首打席開轟，連兩戰開砲，助球隊先馳得點。道奇先發投手梅伊（Dustin May）在4局上陷入一、三壘危機，雖三振巴蒂（Brett Baty）化解危機，並在投手丘上興奮大吼慶祝，但5局上仍被敲安打失分，尼莫（Brandon Nimmo）補上一支場地規則二壘打，大都會擴大領先至2比0。

道奇5局下展開反攻，艾德曼（Tommy Edman）靠對方失誤上壘，金慧成再敲安打攻佔一、二壘，但大谷翔平前兩打席皆遭三振，此打席擊出二壘滾地球，未能建功。

7局下，大谷翔平轟出本季第23支全壘打，幫助道奇將比分追成1比2。此轟也讓他追平水手重砲羅里（Cal Raleigh），並列全聯盟全壘打王。

9局下，道奇再度發動攻勢，艾德曼敲出安打，金慧成靠腳程搶下內野安打，攻佔一、三壘，大谷翔平此時擊出左外野深遠高飛犧牲打，扳平戰局，大都會終結者迪亞茲（Edwin Díaz）救援失敗。

比賽進入延長10局突破僵局制，道奇牛棚左投史考特（Tanner Scott）失守，先被阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）敲出二壘打，接著再被林德擊出安打，失2分，大都會取得4比2領先。

10局下，道奇展開反擊，卡斯蒂略（Jose Castillo）接替登板，保送弗里曼（Freddie Freeman），帕黑斯（Andy Pages）擊出安打追回1分。史密斯（Will Smith）代打敲出飛球推進跑者，接著艾德曼未能把握「搖頭娃娃日」建功機會，擊出滾地球成為最後一個出局數，道奇終以1分之差落敗。

關鍵字： 大谷翔平長嶋茂雄道奇大都會MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／桌協常務理事反擊！列7點聲明　稱體育署只聽一面之詞

快訊／桌協常務理事反擊！列7點聲明　稱體育署只聽一面之詞

快訊／撤免秘書長有前例！　鄭世忠：桌協向葉伊恬道歉事件就落幕

快訊／撤免秘書長有前例！　鄭世忠：桌協向葉伊恬道歉事件就落幕

快訊／葉伊恬大滿貫賽資格遭取消！體育署重罰桌協　莊智淵回應了

快訊／葉伊恬大滿貫賽資格遭取消！體育署重罰桌協　莊智淵回應了

快訊／陳傑憲季中受邀赴大聯盟活動掀熱議　統一獅發布3點聲明

快訊／陳傑憲季中受邀赴大聯盟活動掀熱議　統一獅發布3點聲明

快訊／大谷翔平23轟出爐並列榜首　日媒：追悼長嶋茂雄之轟

快訊／大谷翔平23轟出爐並列榜首　日媒：追悼長嶋茂雄之轟

陳傑憲賽季中赴美開球惹議　深夜IG限動突發「操偶圖」

陳傑憲賽季中赴美開球惹議　深夜IG限動突發「操偶圖」

快訊／日本棒球傳奇球星長嶋茂雄病逝　享壽89歲

快訊／日本棒球傳奇球星長嶋茂雄病逝　享壽89歲

日本「職棒先生」長嶋茂雄辭世　大谷翔平發文悼念並曬出合影

日本「職棒先生」長嶋茂雄辭世　大谷翔平發文悼念並曬出合影

大谷DH地位穩固！道奇教頭坦言：無法移出這角色　今貝茲可望代打

大谷DH地位穩固！道奇教頭坦言：無法移出這角色　今貝茲可望代打

葉伊恬參賽權風波惹議　楊正雄：黃金計畫選手要以國家賽事為主

葉伊恬參賽權風波惹議　楊正雄：黃金計畫選手要以國家賽事為主

鄧紫棋演唱會下雨　「鋼琴直接被淋壞」

熱門新聞

快訊／桌協常務理事反擊！列7點聲明　稱體育署只聽一面之詞

快訊／撤免秘書長有前例！　鄭世忠：桌協向葉伊恬道歉事件就落幕

快訊／葉伊恬大滿貫賽資格遭取消！體育署重罰桌協　莊智淵回應了

快訊／陳傑憲季中受邀赴大聯盟活動掀熱議　統一獅發布3點聲明

快訊／大谷翔平23轟出爐並列榜首　日媒：追悼長嶋茂雄之轟

陳傑憲賽季中赴美開球惹議　深夜IG限動突發「操偶圖」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1桌協理事反擊　稱體育署只聽一面之詞

2鄭世忠：桌協向葉伊恬道歉事件就落幕

3葉伊恬大滿貫賽資格遭取消　莊智淵回應

4陳傑憲季中赴美熱議　統一獅3點聲明

5快訊／大谷翔平23轟出爐並列榜首

最新新聞

1長嶋茂雄辭世享壽89歲　古久保悼念

2桃猿又延賽　古久保盼補賽周追趕名次

3世界排名361地主黑馬闖法網8強！

4喬科維奇達成法網百勝加入「費納」行列

5大谷翔平神表現難救道奇主帥嘆心痛

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

李珠珢跳出局舞舉錯手XD　下秒可愛笑出緊急修正跟上

滿貫砲差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

【想不到吧～】#李多慧 想嚇 #口水 卻被拆穿　轉攻 #菲菲 身後意外大成功XD

黃博多變化球「手滑多」　平野放心：岳東華找回選球眼

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366