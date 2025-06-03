大谷第23轟+高飛犧牲打平戰局　道奇牛棚失守延長賽輸給大都會

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇3日（台灣時間）在主場迎戰大都會，展開系列賽首戰。比賽開局道奇陷入苦戰，大谷翔平7局下開轟、9局下擊出高飛犧牲打扳平比數，無奈牛棚未能守住戰局，終在延長賽以3比4吞敗。

賽前，大谷透過Instagram上傳多張與當天早晨辭世、享壽89歲的日本棒球傳奇人物長嶋茂雄終身名譽監督的合照，並發文哀悼：「誠摯祈求安息。」這一發全壘打也象徵他獻給長嶋的追思之作。整場比賽，大谷4打數1安打，貢獻2分打點，吞下2次三振，打擊率為0.292。

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大都會開局氣勢如虹，首局靠林德（Francisco Lindor）首打席開轟，連兩戰開砲，助球隊先馳得點。道奇先發投手梅伊（Dustin May）在4局上陷入一、三壘危機，雖三振巴蒂（Brett Baty）化解危機，並在投手丘上興奮大吼慶祝，但5局上仍被敲安打失分，尼莫（Brandon Nimmo）補上一支場地規則二壘打，大都會擴大領先至2比0。

道奇5局下展開反攻，艾德曼（Tommy Edman）靠對方失誤上壘，金慧成再敲安打攻佔一、二壘，但大谷翔平前兩打席皆遭三振，此打席擊出二壘滾地球，未能建功。

7局下，大谷翔平轟出本季第23支全壘打，幫助道奇將比分追成1比2。此轟也讓他追平水手重砲羅里（Cal Raleigh），並列全聯盟全壘打王。

9局下，道奇再度發動攻勢，艾德曼敲出安打，金慧成靠腳程搶下內野安打，攻佔一、三壘，大谷翔平此時擊出左外野深遠高飛犧牲打，扳平戰局，大都會終結者迪亞茲（Edwin Díaz）救援失敗。

比賽進入延長10局突破僵局制，道奇牛棚左投史考特（Tanner Scott）失守，先被阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）敲出二壘打，接著再被林德擊出安打，失2分，大都會取得4比2領先。

10局下，道奇展開反擊，卡斯蒂略（Jose Castillo）接替登板，保送弗里曼（Freddie Freeman），帕黑斯（Andy Pages）擊出安打追回1分。史密斯（Will Smith）代打敲出飛球推進跑者，接著艾德曼未能把握「搖頭娃娃日」建功機會，擊出滾地球成為最後一個出局數，道奇終以1分之差落敗。