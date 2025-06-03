道奇柯敬賢擊出本季第2轟　水手沈家羲獲選新人聯盟單月最佳投手

▲沈家羲獲選新人聯盟單月最佳投手。（圖／截自X:Mariners Player Development）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊台灣新秀柯敬賢於3日（台灣時間）對戰皇家隊時，擔任先發第一棒、中外野手，轟出本季第2發全壘打，展現亮眼表現。水手沈家羲獲選為隊內新人聯盟單月最佳投手。

柯敬賢首打席便因觸身球保送上壘，隨後靠隊友的高飛犧牲打跑回1分。5局下更轟出一支陽春全壘打，為道奇攻下本場個人第2分，將比數追至4比7。這是他繼5月17日後再度開轟，本季第2發全壘打。不過道奇最終仍以4比10吞敗，柯敬賢此役3打數1安打為全壘打，目前打擊率為.449。

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另一位旅美台將、效力水手隊的沈家羲，也在美職小聯盟繳出佳績。曾在開南大學擔任主力救援投手的他，2022年於梅花旗大學棒球錦標賽榮獲救援王，吸引多位國外球探注意。2023年加入新北禾聯成棒隊，在春季聯賽投出個人最快球速156公里，7月正式加盟水手隊，展開旅美生涯。

沈家羲本季從新人聯盟起步，5月合計出賽4場，累計投16局，僅被擊出10支安打、失3分（其中2分為自責分），另投出19次三振僅2次保送，被打擊率僅0.172、防禦率為1.13，戰績1勝1敗。水手隊官方社群也公布，沈家羲憑藉穩定的表現獲選為隊內新人聯盟5月最佳投手。