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本屆法網最大爆冷！　世界排名361地主黑馬闖8強締大驚奇

▲WTA世界女單排名361的布瓦松 （Lois Boisson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲WTA世界女單排名361的布瓦松 （Lois Boisson）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

法網女單16強爆出本屆賽會最大冷門！世界排名361的地主小將布瓦松 （Lois Boisson）歷經3盤激戰，最終以3比6、6比4、6比4逆轉扳倒世界排名第3的美國名將皮古拉（Jessica Pegula）；布瓦松職業生涯大滿貫首秀就勇闖8強，也成為今年法網唯一挺進女單8強並持續前進的法國選手。

比賽在羅蘭加洛斯中央球場舉行，首盤布瓦松雖然在經驗豐富的皮古拉壓制下以3比6失手，但第二盤布瓦松展現強韌鬥志，憑藉極具威脅性的上旋正拍與穩定防守，在盤末關鍵破發，扳平戰局；決勝盤中布瓦松在4比4關鍵局把握第4個破發點成功突破，並在發球勝賽局救下4個破發點後完成比賽，震撼全場觀眾。

「如果你兩週前跟我說我會在法網打進8強，我一定不會相信，」布瓦松賽後激動表示，「我一直相信自己，但能真的走到這一步，太不真實了。」

布瓦松是繼2017年賈西亞（Caroline Garcia）與美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic）後，首位晉級法網女單8強的地主女將；她同時成為自2008年納瓦羅（Carla Navarro）以資格賽身分晉級法網八強以來，首位在大滿貫正賽初登場就殺進8強的球員。

布瓦松8強對手將是俄羅斯新星、第6種子安德烈耶娃（Mirra Andreeva），後者在第4輪擊敗澳洲選手卡薩特金娜（Daria Kasatkina）；無論比賽結果如何，布瓦松已確定在本屆法網後創下生涯新高排名，預計將上升至世界第120名，若再次贏球則有望挺進世界前70，攀升至第68名。

「我生活不會因此改變，只是更高的排名讓我有機會參加更多重要賽事，」布瓦松最後說，「我希望未來有更多法國選手能像我一樣走得更遠。」

關鍵字： WTA法網皮古拉布瓦松

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