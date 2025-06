達成法網百勝加入「費納」行列　喬科維奇19度晉8強再戰茲韋列夫

▲塞爾維亞傳奇名將喬科維奇(Novak Djokovic)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

法國網球公開賽男單16強,塞爾維亞傳奇名將喬科維奇(Novak Djokovic)以6比2、6比3、6比2擊敗英國好手諾里(Cameron Norrie),成為史上第3位在大滿貫賽事中達成100勝里程碑的男子選手,與西班牙「紅土之王」納達爾(Rafael Nadal)及「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)並肩站入歷史行列。

在羅蘭加洛斯球場(Roland Garros)這場焦點戰中,喬科維奇全場沒有面臨太多考驗,最終直落三輕取諾里收下個人在法網的第100勝;喬帥生涯法網戰績提升至100勝16敗,成功晉級的他也達成連續16年晉級法網8強的壯舉。

除此之外,這場勝利讓喬科維奇累積19次晉級法網8強,正式超越費德勒在溫布頓的18次紀錄,成為男子網壇史上在單一大滿貫賽事8強紀錄的新保持人。

同時喬科維奇也是繼法網14冠王納達爾(112勝)之後,第2位在法網取得100勝的球員;「這是個漂亮的數字,但101勝聽起來更好,」喬科維奇說道,「我會繼續爭取下一場勝利,我在這裡的征程還沒結束,很榮幸能在這項給了我一切的運動中創造歷史。」

「我感覺很好,我的期望值一向很高,也知道每天都能打得更好,」喬科維奇最後補充,「但目前為止,我打了12盤比賽、贏了12盤,一切都很正面、很穩定。」

喬科維奇在法網第4輪保持19戰全勝,接下來將對上去年亞軍茲韋列夫(Alexander Zverev),兩人曾在今年1月澳網4強交手,不過當時喬科維奇因傷退賽。