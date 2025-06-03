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達成法網百勝加入「費納」行列　喬科維奇19度晉8強再戰茲韋列夫

▲塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

法國網球公開賽男單16強，塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）以6比2、6比3、6比2擊敗英國好手諾里（Cameron Norrie），成為史上第3位在大滿貫賽事中達成100勝里程碑的男子選手，與西班牙「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）及「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）並肩站入歷史行列。

在羅蘭加洛斯球場（Roland Garros）這場焦點戰中，喬科維奇全場沒有面臨太多考驗，最終直落三輕取諾里收下個人在法網的第100勝；喬帥生涯法網戰績提升至100勝16敗，成功晉級的他也達成連續16年晉級法網8強的壯舉。

除此之外，這場勝利讓喬科維奇累積19次晉級法網8強，正式超越費德勒在溫布頓的18次紀錄，成為男子網壇史上在單一大滿貫賽事8強紀錄的新保持人。

同時喬科維奇也是繼法網14冠王納達爾（112勝）之後，第2位在法網取得100勝的球員；「這是個漂亮的數字，但101勝聽起來更好，」喬科維奇說道，「我會繼續爭取下一場勝利，我在這裡的征程還沒結束，很榮幸能在這項給了我一切的運動中創造歷史。」

「我感覺很好，我的期望值一向很高，也知道每天都能打得更好，」喬科維奇最後補充，「但目前為止，我打了12盤比賽、贏了12盤，一切都很正面、很穩定。」

喬科維奇在法網第4輪保持19戰全勝，接下來將對上去年亞軍茲韋列夫（Alexander Zverev），兩人曾在今年1月澳網4強交手，不過當時喬科維奇因傷退賽。

關鍵字： ATP法網喬科維奇

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