味全「甜點派對女孩日」開跑　奶茶色主題球衣「小龍女」也換裝

▲▼「甜點派對女孩日」。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍球團將於6月7日與6月8日在台北天母棒球場舉辦「甜點派對女孩日」，攜手乖乖與三得利健益打造夢幻甜點風格主題日，邀請所有甜點控、奶茶控與帥哥控的女孩們共襄盛舉，體驗一年一度最甜美的棒球活動。

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此次主題活動特別設計出甜點風格主視覺，由人氣球星劉基鴻、林子昱與李超擔綱演出，三人化身高顏值甜點主廚，以帥氣形象完美詮釋少女漫畫中走出的甜點王子角色，吸引球迷目光。活動兩天賽事期間，味全龍球員與啦啦隊將統一換上主題限定的「奶茶色女孩主題球衣」，搭配粉色細節的設計，在浪漫氛圍中登場，讓天母球場彷彿搖身一變成為甜點系攝影棚，適合球迷拍照打卡。

球團也精心準備了限量入場贈品，凡持當日有價票券入場即可兌換。6月7日將贈送「奶茶馬卡龍零錢包」，可愛實用兼具收藏價值；6月8日則為夢幻優雅的「午茶時光餐具組」，兩日贈品各限量6000份，數量有限，送完為止。

此外，球場周邊活動內容也同樣精彩。包括女孩手作教室、球員造型貼紙雞蛋糕、氣球拍貼機及拍貼相片機等互動體驗，讓球迷與姐妹們能盡情紀錄美好時光。活動期間，合作品牌乖乖與三得利健益也將提供多項入場好禮，包括「奇米星法式可可風味」與「蜜露珂娜膠原蛋白」等驚喜品項，並設置巨型扭蛋機，現場抽出多樣精美贈品回饋球迷。

欲了解更多活動詳情與購票資訊，可前往味全龍官方網站查詢。這場甜點與棒球交織的夢幻盛會，勢必將為天母棒球場帶來前所未有的浪漫氛圍。