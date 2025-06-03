運動雲

>

快訊／日本棒球傳奇球星長嶋茂雄病逝　享壽89歲

松井秀喜(右)與長嶋茂雄。(圖／達志影像／美聯社)

▲松井秀喜(右)與長嶋茂雄。(圖／達志影像／美聯社)

記者楊舒帆／綜合報導

日本職棒傳奇人物、讀賣巨人隊終身名譽監督長嶋茂雄3日清晨因肺炎病逝於東京都內醫院，享壽89歲。他不僅是巨人黃金時代的象徵，更是日本職棒歷史上舉足輕重的代表人物，被尊稱為「Mr. Baseball（職棒先生）」。

長嶋茂雄1936年出生於千葉縣臼井町（現佐倉市），學生時期即嶄露頭角，於立教大學締造東京六大學聯盟單季8轟的紀錄。1958年加入巨人隊後，菜鳥球季便勇奪打點王、本壘打王與新人王，並於翌年（1959年）在天皇親臨觀戰的「天覽試合」中擊出再見全壘打，一戰成名。

[廣告]請繼續往下閱讀...

與王貞治搭檔組成「ON砲」時代，長嶋是巨人自1965年起達成日本職棒史無前例的9連霸重要主力，打下不朽王朝。他的「3號」球衣也被球團列為永久退休背號。

長嶋1974年退役後馬上接掌兵符，兩度擔任巨人總教練，分別於1994年與2000年帶隊拿下日本一，奠定教練傳奇地位。2001年退休後成為球隊終身名譽監督。

2004年，他為日本隊擔任雅典奧運亞洲區預選賽總教練，率隊晉級後卻因腦梗塞無緣執教正賽。儘管如此，他仍努力復健，立志「要再次奔跑」。

2013年，長嶋與愛徒松井秀喜共同獲頒日本國民榮譽獎。2021年東京奧運更與王貞治、松井一同擔任聖火跑者。同年底，他也成為日本棒球界首位獲頒文化勳章的人物，足見其崇高地位。

長嶋茂雄的辭世，象徵著一個時代的落幕，他留下的精神與傳奇，將永存日本棒球史。

關鍵字： 長嶋茂雄日本棒球巨人隊傳奇逝世

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／葉伊恬大滿貫賽資格遭取消！體育署重罰桌協　莊智淵回應了

快訊／葉伊恬大滿貫賽資格遭取消！體育署重罰桌協　莊智淵回應了

陳傑憲賽季中赴美開球惹議　深夜IG限動突發「操偶圖」

陳傑憲賽季中赴美開球惹議　深夜IG限動突發「操偶圖」

葉伊恬參賽權風波惹議　楊正雄：黃金計畫選手要以國家賽事為主

葉伊恬參賽權風波惹議　楊正雄：黃金計畫選手要以國家賽事為主

快訊／日本棒球傳奇球星長嶋茂雄病逝　享壽89歲

快訊／日本棒球傳奇球星長嶋茂雄病逝　享壽89歲

「葉伊恬參賽權遭拔」桌協仍未道歉　最重恐面臨1年9千萬補助喊卡

「葉伊恬參賽權遭拔」桌協仍未道歉　最重恐面臨1年9千萬補助喊卡

陳傑憲6月底獲邀赴美參與芝加哥「台灣日」　統一獅領隊回應了

陳傑憲6月底獲邀赴美參與芝加哥「台灣日」　統一獅領隊回應了

桌協副理事長背景起底超驚人！曾教出奧運銀牌　暫停補助款掀波

桌協副理事長背景起底超驚人！曾教出奧運銀牌　暫停補助款掀波

喬治成就溜馬、雷霆NBA總冠軍之路　美國夢幻隊僅哈利伯頓晉級

喬治成就溜馬、雷霆NBA總冠軍之路　美國夢幻隊僅哈利伯頓晉級

寫給桌協秘書長信件竟在官網被公開　鄭世忠冷回「很好」

寫給桌協秘書長信件竟在官網被公開　鄭世忠冷回「很好」

葉伊恬參賽權風波延燒！桌協不甩體育署未道歉　雙方交鋒一次看

葉伊恬參賽權風波延燒！桌協不甩體育署未道歉　雙方交鋒一次看

【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來"逮捕"

熱門新聞

快訊／葉伊恬大滿貫賽資格遭取消！體育署重罰桌協　莊智淵回應了

陳傑憲賽季中赴美開球惹議　深夜IG限動突發「操偶圖」

葉伊恬參賽權風波惹議　楊正雄：黃金計畫選手要以國家賽事為主

快訊／日本棒球傳奇球星長嶋茂雄病逝　享壽89歲

「葉伊恬參賽權遭拔」桌協仍未道歉　最重恐面臨1年9千萬補助喊卡

陳傑憲6月底獲邀赴美參與芝加哥「台灣日」　統一獅領隊回應了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1葉伊恬大滿貫賽資格遭取消　莊智淵回應

2陳傑憲赴美開球惹議　深夜突發操偶圖

3葉伊恬參賽權風波　桌協副理事長回應

4快訊／日本傳奇棒球長嶋茂雄病逝

5桌協仍未道歉　9千萬補助恐喊卡

最新新聞

1長嶋茂雄生前與大谷合影見證傳承

2快訊／日本傳奇棒球長嶋茂雄病逝

3古林睿煬交流戰首戰迎阪神

4桌協副理事長背景起底超驚人　曾教出奧運銀牌

5陳傑憲赴美開球惹議　深夜突發操偶圖

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

李珠珢跳出局舞舉錯手XD　下秒可愛笑出緊急修正跟上

滿貫砲差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

【想不到吧～】#李多慧 想嚇 #口水 卻被拆穿　轉攻 #菲菲 身後意外大成功XD

黃博多變化球「手滑多」　平野放心：岳東華找回選球眼

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

【你不准摸】媽媽手放老公身上下秒被女兒甩開！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366