快訊／日本棒球傳奇球星長嶋茂雄病逝　享壽89歲

▲松井秀喜(右)與長嶋茂雄。(圖／達志影像／美聯社)

記者楊舒帆／綜合報導

日本職棒傳奇人物、讀賣巨人隊終身名譽監督長嶋茂雄3日清晨因肺炎病逝於東京都內醫院，享壽89歲。他不僅是巨人黃金時代的象徵，更是日本職棒歷史上舉足輕重的代表人物，被尊稱為「Mr. Baseball（職棒先生）」。

長嶋茂雄1936年出生於千葉縣臼井町（現佐倉市），學生時期即嶄露頭角，於立教大學締造東京六大學聯盟單季8轟的紀錄。1958年加入巨人隊後，菜鳥球季便勇奪打點王、本壘打王與新人王，並於翌年（1959年）在天皇親臨觀戰的「天覽試合」中擊出再見全壘打，一戰成名。

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與王貞治搭檔組成「ON砲」時代，長嶋是巨人自1965年起達成日本職棒史無前例的9連霸重要主力，打下不朽王朝。他的「3號」球衣也被球團列為永久退休背號。

長嶋1974年退役後馬上接掌兵符，兩度擔任巨人總教練，分別於1994年與2000年帶隊拿下日本一，奠定教練傳奇地位。2001年退休後成為球隊終身名譽監督。

2004年，他為日本隊擔任雅典奧運亞洲區預選賽總教練，率隊晉級後卻因腦梗塞無緣執教正賽。儘管如此，他仍努力復健，立志「要再次奔跑」。

2013年，長嶋與愛徒松井秀喜共同獲頒日本國民榮譽獎。2021年東京奧運更與王貞治、松井一同擔任聖火跑者。同年底，他也成為日本棒球界首位獲頒文化勳章的人物，足見其崇高地位。

長嶋茂雄的辭世，象徵著一個時代的落幕，他留下的精神與傳奇，將永存日本棒球史。