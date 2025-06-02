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看義大比賽孵出職棒夢！南英劉曜維報選秀　盼追隨偶像劉俊緯

▲南英商工隊長劉曜維。（圖／記者楊舒帆攝）

▲南英商工隊長劉曜維。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

台南市南英商工內野手劉曜維將參加今年的中職選秀，總教練佟百聖指出，他的腳程與守備是兩大優勢，希望近期在玉山盃青棒賽中的表現能成功吸引球探目光。

劉曜維主要守備位置為游擊與三壘，擁有穩定的中距離打擊能力，守備表現扎實，腳程亦十分出色。他表示：「打職棒是我從小到大的夢想。」回憶起國小時期，他與阿公在家一起觀看義大犀牛的比賽，那場比賽擊敗了中信兄弟，當時最喜歡的球員是林瑋恩。

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他自認升上高中後打擊變得更穩定，守三壘與游擊時，面對長距離傳球挑戰，更能展現價值。他說：「能守住邊線球會有很大的成就感。」

劉曜維的偶像是長安國中學長、現效力於味全龍的劉俊緯，兩人曾在國中時期同隊一年。他表示：「他心臟很大顆，打擊和守備實力都很強，能帶領球隊贏球。進入職棒後變得更成熟，是我很敬佩的榜樣。」

除了劉曜維之外，南英外野手楊奕辰也預計投入選秀。佟百聖教練表示：「他具備中長程的打擊火力，劉曜維是第三棒，楊奕辰則擔任第四棒。楊奕辰的打擊能力是最大特色，守備也很穩定。他們兩人平時都很認真練習，雖然個性偏內向，但表現很值得期待。」

關鍵字： 中職台南劉曜維夢想球員

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