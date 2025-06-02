歐冠封王蒙陰影！　大巴黎冠軍遊行爆2死逾200傷

▲巴黎聖日耳曼慶祝歐冠冠軍。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間2日，巴黎聖日耳曼（下稱PSG）舉行盛大的敞篷巴士遊行，慶祝隊史奪下首座歐冠冠軍；然而原本象徵榮耀與團結的時刻卻因夜間暴力事件黯淡不少。根據官方統計，目前一共造成2人死亡、超過200人受傷，近300人被警方逮捕，讓勝利光環蒙上陰影。

1日凌晨PSG在2025年歐洲冠軍聯賽決賽中，壓倒性以5比0擊敗義甲雄獅國際米蘭，隊史首次問鼎歐冠冠軍，正式登上歐洲之巔；隔天球隊直奔法國香榭麗舍大道，準備舉辦巴士遊行，與球迷一同狂歡。

遊行剛開始氣氛平靜，球迷站在圍欄後方，前方是一整排防暴警察，當球隊巴士現身時，現場響起震耳欲聾的歡呼聲，PSG隊長馬爾基尼奧斯（Marquinhos）高舉獎盃，隨後主帥恩里克（Luis Enrique）與球迷一同高唱球隊隊歌，明星前鋒（Ousmane Dembélé）則飛吻致意，球隊稍後也與法國總統馬克宏會面。

然而隨著夜幕低垂，城市的歡慶氣氛轉變為多起暴力事件，巴黎及法國多地爆發騷亂與攻擊事件，使這場歷史性勝利的慶典蒙上陰影。

Paris Saint-Germain football fans at the Champions League final showed their solidarity with Palestine and called for an end to the Israeli genocide in Gaza. pic.twitter.com/e09LAXt7ml — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) May 31, 2025

根據法國警方通報，西部城市達克斯一場PSG街頭慶典中，一名17歲少年遭刺殺身亡，當地檢察官稱此案與比賽本身無明顯關聯；在巴黎一名20多歲男子在慶祝活動中騎機車遭汽車撞擊死亡，肇事駕駛已被拘留，兩起事件的具體情況仍在調查中。

國家警察指出，在法國西北部的庫唐斯，一名警察在參加PSG聚會時被煙火擊中眼部傷勢嚴重，目前處於昏迷狀態，巴黎警察總長表示，首都地區共有201人受傷，其中4人傷勢嚴重。

PSG和當地官員在聲明中表示，希望焦點能回歸勝利本身，多達11萬名球迷獲准聚集在香榭麗舍大道為遊行助陣。隨後PSG也前往主場王子公園體育場，與球迷一同參加音樂會、燈光秀，並正式展示歐冠獎盃。

▲巴黎聖日耳曼慶祝歐冠冠軍。（圖／達志影像／美聯社）



為了今天，巴黎市中心大範圍禁行，安全措施也影響正在附近舉行的法網賽事，數千名警力嚴陣以待維持秩序。巴黎警察總長努涅茲（Laurent Nunez）表示，將視程度使用催淚瓦斯，以及在凱旋門一帶出動高壓水砲驅散群眾。

除了傷者與逮捕人數外，努涅茲還指出，夜間有四家商店遭搶劫，消防員忙於撲滅垃圾桶縱火及處理其他緊急事件，導致火警熱線爆滿。

Congratulations to Qatar Saint-Germain.@EmmanuelMacron, it seems that you’ve already established a Palestinian state in the middle of Paris.

Bravo! pic.twitter.com/QwpEWQCgMT — - Amichai Chikli (@AmichaiChikli) June 1, 2025

截至2日凌晨2點，法國警方共逮捕294人，其中30人闖入香榭麗舍大道上一家鞋店，此外王子公園球場附近有兩輛車被縱火。

內政部長雷泰約（Bruno Retailleau）對暴力事件則表達遺憾，「我今天很憤怒，就像許多法國人一樣……當父母因孩子外出慶祝體育勝利而驚慌，那是無法接受的。」