歐冠封王蒙陰影！　大巴黎冠軍遊行爆2死逾200傷

▲巴黎聖日耳曼慶祝歐冠冠軍。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間2日,巴黎聖日耳曼(下稱PSG)舉行盛大的敞篷巴士遊行,慶祝隊史奪下首座歐冠冠軍;然而原本象徵榮耀與團結的時刻卻因夜間暴力事件黯淡不少。根據官方統計,目前一共造成2人死亡、超過200人受傷,近300人被警方逮捕,讓勝利光環蒙上陰影。

1日凌晨PSG在2025年歐洲冠軍聯賽決賽中,壓倒性以5比0擊敗義甲雄獅國際米蘭,隊史首次問鼎歐冠冠軍,正式登上歐洲之巔;隔天球隊直奔法國香榭麗舍大道,準備舉辦巴士遊行,與球迷一同狂歡。

遊行剛開始氣氛平靜,球迷站在圍欄後方,前方是一整排防暴警察,當球隊巴士現身時,現場響起震耳欲聾的歡呼聲,PSG隊長馬爾基尼奧斯(Marquinhos)高舉獎盃,隨後主帥恩里克(Luis Enrique)與球迷一同高唱球隊隊歌,明星前鋒(Ousmane Dembélé)則飛吻致意,球隊稍後也與法國總統馬克宏會面。

然而隨著夜幕低垂,城市的歡慶氣氛轉變為多起暴力事件,巴黎及法國多地爆發騷亂與攻擊事件,使這場歷史性勝利的慶典蒙上陰影。

Paris Saint-Germain football fans at the Champions League final showed their solidarity with Palestine and called for an end to the Israeli genocide in Gaza. pic.twitter.com/e09LAXt7ml