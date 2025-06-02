莫名其妙被驅逐出場？　裁判不滿光芒游擊手「敲頭盔」

▲沃爾斯遭驅逐出場。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大聯盟今（2）日再現爭議判決，光芒游擊手沃爾斯（Taylor Walls）因在打擊時「敲打頭盔」而遭主審驅逐出場，引發各界討論。

光芒今天作客太空人，沃爾斯在9局上、無人出局站上打席，面對太空人終結者海德（Josh Hader），他觀看首球進壘後面露疑問，主審判此為好球，隨後沃爾斯短暫退開打擊姿勢，再度回到打擊區時，習慣性地敲打頭盔，卻因此動作遭裁判解讀為「質疑好球帶」的挑釁，立即將其驅逐出場。

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Taylor Walls 9.8/10 crashout today pic.twitter.com/JWO84ETrys — Ari Alexander (@AriA1exander) June 1, 2025

沃爾斯賽後受訪時表示，「我當下只是下意識調整頭盔，裁判突然跟我說話，我還反問他『你說什麼？我沒聽清楚。』後來看影片才知道我真的敲了頭盔，但我完全不是故意的。」

這一幕讓人聯想起4月時，巨人韓籍外野手李政厚在對費城人的比賽中也曾因類似動作遭裁判警告，當時他習慣性地調整頭盔，卻被誤認為是針對ABS（自動好壞球判定系統）的挑戰手勢，當時主審甚至提醒，「就算不認同好球帶，也不能用這種手勢。」

▲李政厚日前也曾因「頭盔」遭警告。（圖／達志影像／美聯社）

本場比賽的三壘審兼主審組長貝利諾（Dan Bellino）也強調，「打者敲頭盔的行為會被認定為抗議好球帶，這是聯盟不允許的動作。」

此事件引發不少球迷批評，「連自然反應也要被驅逐，何不全面實施ABS？」更有人呼籲聯盟應儘快釐清規則、提供明確指引，以免類似誤會再度上演。