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金慧成昨天轟左投仍無法先發　見面會談與大谷互動、喜歡K-pop

▲▼道奇金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

▲金慧成昨日對左投開轟，今天仍板凳待命。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

生涯一直被貼上「恐左」標籤的道奇韓籍好手金慧成，昨（1）日在旅美生涯首次面對左投時就敲出2分砲，打破外界質疑。然而今日洋基派出左投先發，他卻依舊因「左右投分配」原則未被列入先發名單，只能坐在板凳待命。不過，賽前他也在球場舉辦的見面會中與球迷互動，親切分享自身喜好，展現場上場下的多面魅力。

金慧成今日賽前在道奇體育場舉辦公開見面會，他透露，平時偏好高蛋白飲食，尤其最愛牛排，也熱衷於K-pop與旅行Vlog影片，「我超愛吃牛排，比賽前和開車時最常聽K-pop，當然也會聽一些西洋流行樂，還會透過看YouTube放鬆心情。」他也坦言自己超級愛睡覺，「我幾乎每天都會睡滿10小時。」

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談到與隊友大谷翔平的互動時，金慧成表示，「我們都很尊重彼此，在韓國文化中，對前輩打招呼是基本禮儀。」

▲金慧成上壘後，大谷翔平總是能將他送回本壘。（圖／達志影像／美聯社）

▲金慧成與大谷翔平互動良好。（圖／達志影像／美聯社）

然而，儘管金慧成前一戰對洋基繳出4打數4安打、2打點、3得分與1保送的全能數據，今日面對左投亞布洛（Ryan Yarbrough）仍未被列入先發名單，道奇推派老將羅哈斯（Miguel Rojas）擔任游擊，不過羅哈斯本場2打數無安打，第8局時遭金慧成替補換下。

金慧成替補上場後雖遭三振，但仍穩守游擊防區至比賽結束，道奇終場以3比7不敵洋基，錯失系列賽橫掃的機會。

根據總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後預告，下一場對戰大都會的比賽中，金慧成將重返先發游擊，迎戰剛從傷兵名單回歸的右投布萊克本（Paul Blackburn）。

關鍵字： MLB道奇金慧成

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