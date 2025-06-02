快訊／擋葉伊恬參賽惹議！桌協回應未道歉　「近日開會再說明」

▲台灣17歲桌球新星葉伊恬。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

記者游郁香／綜合報導

「桌球教父」莊智淵子弟兵葉伊恬因桌協擅自替她回絕WTT參賽邀約，錯失登上大滿貫賽舞台的機會，引發巨大爭議，體育署強硬要求桌協限期1天道歉並改善，桌協今（2）日下午終於在官網發表聲明回應，但並未道歉，僅表示將在近日內同時召開臨時理事會及選訓委員會後再向大衆說明。

以下為桌協官方聲明：

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有關取消葉伊恬選手參加美國大滿貫一事，對於各界的批評指教，本會當虛心檢討。並將於近日內同時召開臨時理事會及選訓委員會，俟後再將會議結論陳報體育署長官及向社會大衆說明。

體育署昨日已透過聲明要求桌協秘書長葉國欽1天內改善並公開致歉，否則將不排除依《國民體育法》第43條，全面撤換協會管理階層。但桌協至今未道歉，甚至將鄭世忠寫給桌協秘書長的信件，以「署長來信」直接公開在桌協官網。

對此鄭世忠今日出席立法院院會受訪時不滿表示，「很好！剛好讓各位看看桌球協會目前的心態，發生這些事情我再次呼籲桌球協會，時代已經在變，請站在選手角度耐心溝通，這是一個新世代運動協會，應該要接受的事情。」