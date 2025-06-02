達比修有4日重啟牛棚練投　有望6月底重返大聯盟

▲達比修有。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

效力於教士的日籍投手達比修有，因右手肘發炎自本季開幕以來便持續停賽，近期終於迎來新進展。根據《MLB.com》與球團官網今（2）日公告，達比修有預計於台灣時間6月4日重啟牛棚投球練習，且有望6月底重返大聯盟。

達比修有昨日已先行試投6、7球，以確認手肘狀況，目前預計在4日的牛棚投約15球，球隊將視其恢復情形決定後續訓練計畫，目前雖尚未訂出明確回歸日期，但教士內部對達比修有能在6月底前重回賽場保持樂觀。

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38歲的達比修有在今年春訓期間被檢查出右手肘輕微發炎，進而列入傷兵名單，他上個月曾在3A進行復健登板，主投4局失2分、送出4次三振，球速最快達155公里，原被視為復出前兆，然而賽後手肘再度出現不適，導致訓練被迫中止，回歸時間延後。

達比修有今日表示，「我很興奮，目前感覺很好。」他也坦言，年齡與身體狀況讓他更謹慎面對復出，「38歲的手肘已經不年輕了，我現在是在看這隻手還能做到什麼。」

達比修有今年是旅美的第14季，目前年滿38歲，日美通算勝場已達203場，與野茂英雄並列日本投手史上最多。教士先發輪值近期因金恩（Michael King）受傷進入傷兵名單而出現人手短缺，達比修有若能盡快回歸，對球隊戰力是一大幫助。