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大谷翔平第22轟飛過頭頂　賈吉讚賞：太穩定

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇大谷翔平（Shohei Ohtani）今（31）日與洋基巨砲賈吉（Aaron Judge）在全球矚目的對決中火力互別苗頭，大谷單場雙響砲助隊逆轉奪勝，而賈吉賽後坦然談及第22轟飛越頭頂的瞬間，並給予大谷極高評價，「那一球飛行的方式告訴我，這就是聯盟最頂尖的打者。」

此戰為道奇與洋基本季唯一的3連戰首戰，雙方開局便砲聲隆隆，賈吉在首局上半率先轟出本季第19發全壘打，替洋基取得領先；但下半局，大谷立即以第21轟回敬，雙方打線互不相讓。第6局，大谷再度鎖定右外野方向轟出第22轟，這發全壘打直接越過右外野手賈吉頭頂，成為致勝逆轉關鍵。

賽後賈吉坦言，球擊出時，他原以為會是個在全壘打牆邊的接殺機會，「但看著球的旋轉和飛行軌跡，就知道那球能飛出場外。」他接著說，「所以大谷才會是聯盟屈指可數的長打者，全壘打最重要的不是飛多遠，而是結果。」

談到大谷最讓人印象深刻之處，賈吉直言是穩定性，「不管哪一年、哪一個打席，他都能持續產出好成績，他能擊出強勁反方向安打，也能逮中快速球開轟，你可以看到他全力以赴地扛起球隊，這點真的很厲害。」

▲▼洋基弗萊德。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷今天敲出本季第21、22轟。（圖／達志影像／美聯社）

這是2人於例行賽中第3度出現雙方皆開轟的場面，也是大谷繼2021年6月30日、2022年8月10日後再度於「與賈吉同場」擊出雙響砲，雖然前2次皆是賈吉領軍洋基獲勝，但本場大谷成功率隊完成逆襲。

關鍵字： MLB大谷翔平賈吉洋基道奇

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