勇士大物「先簽後換」轉戰東區？　庫明加留隊機率大增原因曝

▲庫明加傳出可能先簽後換離開勇士,成為今夏交易熱門人選。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

勇士「前場大物」庫明加(Jonathan Kuminga)今夏將成為受限自由球員,《ESPN》專家裴頓(Kevin Pelton)指出,這位22歲新星可能透過「先簽後換」轉戰東區,公牛、籃網與熱火是潛在下家。不過《The Athletic》記者史雷特(Anthony Slater)表示,在複雜的財務與合約條款下,他重返灣區也非不可能。

裴頓分析,芝加哥可能以「白魔獸」弗切維奇(Nikola Vucevic)為主軸,組成交易包裹換取庫明加,並賦予他如迪羅臣(DeMar DeRozan)的主攻角色。《ClutchPoints》記者西格爾(Brett Siegel)也披露,「籃網、公牛與熱火對庫明加展現出初步興趣。雖然勇士與庫明加仍可能達成一紙公平的新合約,但從實際操作來看,探索先簽後換交易應是對雙方最有利的道路。」

REPORT: The Chicago Bulls could try to put together a sign-and-trade for Jonathan Kumgina by sending Nikola Vucevic to the Golden State Warriors, according to ESPN’s @kpelton.



ESPN’s insider believes Kumgina could play a ‘similar’ role as the one DeMar DeRozan played for the… pic.twitter.com/y4IKdSrJ31