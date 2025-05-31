勇士大物「先簽後換」轉戰東區？　庫明加留隊機率大增原因曝

▲庫明加傳出可能先簽後換離開勇士，成為今夏交易熱門人選。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士「前場大物」庫明加（Jonathan Kuminga）今夏將成為受限自由球員，《ESPN》專家裴頓（Kevin Pelton）指出，這位22歲新星可能透過「先簽後換」轉戰東區，公牛、籃網與熱火是潛在下家。不過《The Athletic》記者史雷特（Anthony Slater）表示，在複雜的財務與合約條款下，他重返灣區也非不可能。

裴頓分析，芝加哥可能以「白魔獸」弗切維奇（Nikola Vucevic）為主軸，組成交易包裹換取庫明加，並賦予他如迪羅臣（DeMar DeRozan）的主攻角色。《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）也披露，「籃網、公牛與熱火對庫明加展現出初步興趣。雖然勇士與庫明加仍可能達成一紙公平的新合約，但從實際操作來看，探索先簽後換交易應是對雙方最有利的道路。」

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REPORT: The Chicago Bulls could try to put together a sign-and-trade for Jonathan Kumgina by sending Nikola Vucevic to the Golden State Warriors, according to ESPN’s @kpelton.



ESPN’s insider believes Kumgina could play a ‘similar’ role as the one DeMar DeRozan played for the… pic.twitter.com/y4IKdSrJ31 — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) May 30, 2025

不過《The Athletic》的灣區記者史雷特指出，根據勞資協議中的「基年薪資條款」（base year compensation rule），一旦庫明加以約年薪3000萬美元續約，勇士在交易中僅能以1500萬的出賬額計算配對薪資，讓潛在交易障礙重重，加上勇士已逼近第一層豪華稅門檻，操作空間更為有限。

事實上，儘管庫明加曾在季末和季後賽遭冷凍，但天王柯瑞（Stephen Curry）受傷後他重新進入輪替，展現爆發力與運動能力，證明自己仍有價值。史雷特點出，「球隊內部人士已經開始暗示，在這樣的市場與財務限制下，讓庫明加留隊並再做後續調整，可能是目前最明智、也最務實的選擇。」

▲庫明加季後賽重新進入輪替，展現優異運動能力與得分爆發力。（圖／達志影像／美聯社）