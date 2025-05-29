吉力吉撈守一壘挖、擋都流暢！葉總笑「還會地上爬」春訓曾考慮

記者王真魚／綜合報導

味全龍「重砲」吉力吉撈．鞏冠昨日意外因筆誤「將錯就錯」生涯首度鎮守一壘，攻守俱佳的表現不僅引發話題，更獲得總教練葉君璋高度肯定。

葉總直言，「其實大家應該都知道，他在印地安人時期是守過三壘的，守內野對他來說，不可以說簡單，但就是有一定能力。」

葉總進一步表示，吉力吉撈不只守得住，還相當積極，「捕手跟一壘有些動作像是挖地瓜、擋球，他都能做得很流暢。」隨後開玩笑稱，「他也會在地上爬啊，昨天的表現真的滿亮眼的。」

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未來是否有機會讓吉力吉撈未來繼續嘗試一壘守備，葉總坦言，其實在春訓期間就已經有這個想法。「如果朱育賢狀況有變（FA加盟），就有想說要讓他練一壘。是有這個考量。」

他進一步表示，「我認為我們調度上會更靈活，比方說如果他打DH時，如果要換捕手，就要考慮到他只能DH，那萬一要用第三個捕手的時候，就可能變成是有一些問題，如果守一壘，就不會有這方面的狀況，就不用投手自己打。」

另外，今日比賽因雨延至補賽週，日期未定。伍鐸先發是否因此順延至下一場。葉總說，「應該不會，會直接按照上一次的方式，照原定安排排下去。」

▲ 吉力吉撈．鞏冠「將錯就錯」生涯首度先發一壘 。（圖／味全龍提供）