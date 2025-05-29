運動雲

>

吉力吉撈守一壘挖、擋都流暢！葉總笑「還會地上爬」春訓曾考慮

記者王真魚／綜合報導

味全龍「重砲」吉力吉撈．鞏冠昨日意外因筆誤「將錯就錯」生涯首度鎮守一壘，攻守俱佳的表現不僅引發話題，更獲得總教練葉君璋高度肯定。

 葉總直言，「其實大家應該都知道，他在印地安人時期是守過三壘的，守內野對他來說，不可以說簡單，但就是有一定能力。」

葉總進一步表示，吉力吉撈不只守得住，還相當積極，「捕手跟一壘有些動作像是挖地瓜、擋球，他都能做得很流暢。」隨後開玩笑稱，「他也會在地上爬啊，昨天的表現真的滿亮眼的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

未來是否有機會讓吉力吉撈未來繼續嘗試一壘守備，葉總坦言，其實在春訓期間就已經有這個想法。「如果朱育賢狀況有變（FA加盟），就有想說要讓他練一壘。是有這個考量。」

他進一步表示，「我認為我們調度上會更靈活，比方說如果他打DH時，如果要換捕手，就要考慮到他只能DH，那萬一要用第三個捕手的時候，就可能變成是有一些問題，如果守一壘，就不會有這方面的狀況，就不用投手自己打。」

另外，今日比賽因雨延至補賽週，日期未定。伍鐸先發是否因此順延至下一場。葉總說，「應該不會，會直接按照上一次的方式，照原定安排排下去。」

▲▼ 吉力吉撈．鞏冠「將錯就錯」生涯首度先發一壘 。（圖／味全龍提供）

▲ 吉力吉撈．鞏冠「將錯就錯」生涯首度先發一壘 。（圖／味全龍提供）

關鍵字： 味全龍吉力吉撈一壘守備葉君璋球員表現

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

張政禹發生交通意外擦撞　酒測值為零！球團強調將配合調查

張政禹發生交通意外擦撞　酒測值為零！球團強調將配合調查

WBC潛在砲手曝光？台裔3A重砲「龍仔」遭鄉民挖出　會長回應了！

WBC潛在砲手曝光？台裔3A重砲「龍仔」遭鄉民挖出　會長回應了！

「兄弟，你帳號連動了」陳子豪認出恐嚇小帳　今證實已提告

「兄弟，你帳號連動了」陳子豪認出恐嚇小帳　今證實已提告

味全龍官宣權喜原、金娜妍加盟！攜手李多慧6/6天母首登場

味全龍官宣權喜原、金娜妍加盟！攜手李多慧6/6天母首登場

張政禹車禍擦撞自責...球團先讓他下二軍　味全今戰因雨延賽

張政禹車禍擦撞自責...球團先讓他下二軍　味全今戰因雨延賽

味全龍打序搞烏龍？吉力吉撈職業生涯首守一壘竟因筆誤

味全龍打序搞烏龍？吉力吉撈職業生涯首守一壘竟因筆誤

史詩級紀錄再現？美知名記者預言大谷有望連2年締造50轟50盜

史詩級紀錄再現？美知名記者預言大谷有望連2年締造50轟50盜

火腿新守護神誕生？孫易磊魔球急速下墜引爆話題　網：太誇張了

火腿新守護神誕生？孫易磊魔球急速下墜引爆話題　網：太誇張了

快訊／SGA狂轟34分　雷霆相隔13年奪西冠重返NBA年度總冠軍賽

快訊／SGA狂轟34分　雷霆相隔13年奪西冠重返NBA年度總冠軍賽

古久保看吉力吉撈守一壘：滿奇妙的！得知筆誤不意外

古久保看吉力吉撈守一壘：滿奇妙的！得知筆誤不意外

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

熱門新聞

張政禹發生交通意外擦撞　酒測值為零！球團強調將配合調查

WBC潛在砲手曝光？台裔3A重砲「龍仔」遭鄉民挖出　會長回應了！

「兄弟，你帳號連動了」陳子豪認出恐嚇小帳　今證實已提告

味全龍官宣權喜原、金娜妍加盟！攜手李多慧6/6天母首登場

張政禹車禍擦撞自責...球團先讓他下二軍　味全今戰因雨延賽

味全龍打序搞烏龍？吉力吉撈職業生涯首守一壘竟因筆誤

讀者回應

﻿

熱門新聞

1張政禹車禍　球團聲明配合調查

2鄉民挖出台裔3A砲手　會長回應了

3陳子豪認出恐嚇小帳　今證實已提告

4味全龍宣布權喜原、金娜妍加盟！

5張政禹下二軍調適　味全今戰因雨延賽

最新新聞

1張羽霖轟20分　台啤力景勇奪世壯運金牌

2台灣「黃金世代」男排世壯運摘金

3吉力驚喜守一壘　葉總春訓就曾想過

4張政禹下二軍　葉總：心理應有影響

5勇士第2人動刀！後場主力修復左手腕

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

周思齊滑接搶鏡強調山羊兄弟不解散　讚台中蓋巨蛋是正向發展

吞止痛藥也要上！林煜清「攻蛋」世壯運奪冠：引退賽達成夢想

高國輝首「攻蛋」守三壘雙殺秀　笑說：好好打高爾夫比較實在

【偷放閃】 #陳冠宇 想和 #郭俊麟 同隊打明星賽！

金曲歌王變金牌選手！　蕭煌奇世壯運柔道直落二奪金

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

連醫院、誰接生都詳載！10元到戶政查找「出生時間」

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366