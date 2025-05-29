張政禹車禍擦撞自責...球團先讓他下二軍　味全今戰因雨延賽

▲味全龍隊張政禹。（圖／味全龍隊提供）

記者王真魚／綜合報導

原訂於2025年5月29日（四）18:35在天母棒球場舉行的中職例行賽第91場比賽，由樂天桃猿主場迎戰味全龍，因受雨勢影響無法如期舉行，確切補賽時間與地點將待聯盟後續公告。

而味全龍內野手張政禹則在比賽前一日發生交通事故，球團今日表示，考量其心理狀態，決定將他暫時下放二軍，讓他調適情緒。這也是張政禹本季首次下二軍。

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初步了解，車禍發生在昨天下午2時40分，張政禹駕車前往樂天桃猿球場準備比賽，沿高鐵南路直行(往圓光路方向)欲右轉文康二路時，與後方同向直行之機車發生碰撞，造成騎士20歲魏姓男子骨裂，並受有多處擦挫傷，雙方酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。

味全球團表示，全案於事發第一時間即主動報案，張政禹與同行的王順和並無大礙，經酒測確認值為零，球團也已派員探視傷者並表達誠摯關懷與歉意，後續將提供必要協助。球團強調，將持續配合警方調查，並依既有制度檢討相關行為與管理機制。

張政禹為去年世界12強冠軍隊成員之一，本季仍是龍隊倚賴主力，累計出賽33場敲出32支安打，包括1支全壘打與3次盜壘成功，打擊率為2成88。

▲天母球場 。（圖資料照／記者王真魚攝）