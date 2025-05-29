金娜妍加盟味全：最棒生日禮物！堅持兩地奔波原因曝光

▲ 韓援雙姝官宣加盟味全龍！金娜妍6月6日起攜手李多慧同場應援 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／綜合報導

韓國啦啦隊成員金娜妍今（29）日在Threads發文，開心宣布正式加盟中職味全龍啦啦隊「Dragon Beauties 小龍女」。她透露，這個好消息正是在她生日當天收到的，直呼是「最棒的生日禮物」。

儘管目前仍在韓國進行演藝與應援相關活動，金娜妍強調，從未忘記台灣粉絲與味全龍球迷給予的溫暖支持，「在台灣支持我的每一位朋友，對我來說都非常珍貴。」

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她坦言，在忙碌與奔波中選擇堅持兩地往返，是因為她不想輕易放棄與台灣球迷的連結，「我更希望能對正在進行的韓國活動負起責任，同時維持這段珍貴的緣分。」

她也表示，未來即使行程更緊湊，仍會全力以赴，「我不想在任何舞台上留下遺憾或讓人失望。」並承諾用行動回應所有人的支持與喜愛，「能夠和味全龍的粉絲們在一起，對我來說就是最棒的疲勞回復劑。」

味全龍球團今日稍早宣布，金娜妍與另一位韓籍啦啦隊成員權喜原正式加入小龍女，兩人將於6月6日天母棒球場首次登場，與現役啦啦隊成員李多慧同場演出，形成話題滿點的「韓援三本柱」。

球團指出，金娜妍今年仍需往返韓國與台灣兩地，但她將全力投入味全龍賽季與球迷活動，並積極規劃明年在台灣展開更完整的發展行程。