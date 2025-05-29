太空人傷兵潮延燒！布蘭科確定動刀　本季提前報銷

▲太空人先發布蘭柯（Ronel Blanco)7局無安打。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

休士頓太空人隊右投布蘭科（Ronel Blanco）將於下周接受右手肘的Tommy John韌帶重建手術，本季提前報銷。

總教練艾斯帕達（Joe Espada）宣布了這項消息。布蘭科先前因右肘發炎被放入傷兵名單，之後尋求第二意見。他最後一次登板是在5月17日。本季9場先發累積3勝4敗、防禦率4.10，送出48次三振與20次保送，預計將在2026賽季回歸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我知道他為了站上這個位置付出了多少努力，這真的很難接受。」艾斯帕達說，「現在的目標是讓他好好康復，明年某個時間點能回來。」

艾斯帕達坦言，這對太空人是一段艱難時期，球隊目前有多名先發投手躺在傷兵名單上。右投海登・韋斯涅斯基（Hayden Wesneski）上周也剛動完Tommy John手術，而右投阿里格帝（Spencer Arrighetti）4月打擊練習時因右拇指骨折缺陣至今。

此外，太空人目前也缺少兩名右投賈西亞（Luis Garcia）與哈維爾（Cristian Javier），兩人皆處於Tommy John手術後的復健階段。

「真的非常困難。」艾斯帕達表示，「我們去年也經歷過這樣的情況。但作為一支球隊，作為這支球隊的領導者，我必須讓球員們繼續專注於目標……這樣的消息代表我們必須互相扶持，找出新的解方。會有人挺身而出、頂上這些局數的。」

布蘭科在太空人待了4年，生涯都效力於同一隊。他在2024年投出13勝6敗、防禦率2.80的佳績，出賽30場（29場先發），表現亮眼，其中職業生涯唯一一場完投，正是2024年球季開幕戰，當時投出無安打比賽。