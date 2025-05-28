運動雲

>

高國輝首「攻蛋」守三壘雙殺秀　笑說：好好打高爾夫比較實在

記者楊舒帆／台北報導

世壯運金牌戰於28日進行冠軍戰，高國輝擔任山羊兄弟隊先發三壘手，首局便策動雙殺守備，雖然最終未能奪冠，但首次以球員身份「攻蛋」仍讓他感到相當開心。他笑說：「還是好好打高爾夫球比較實在。」

▲▼2025世壯運棒球，山羊兄弟高國輝。（圖／記者李毓康攝）

▲2025世壯運棒球，山羊兄弟高國輝。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到是否特別練習三壘守備，他說：「總教練問我能不能守，我上一次守三壘是國中，這次就藉機會玩一下，滿享受的，很好玩。我還是用外野手套，怕用三壘手套會不習慣，用自己熟悉的比較安心。」

高國輝表示：「上一場也是守三壘，很可惜幾個撲球都差一點，感覺快接到但就是沒接到。」談到首局策動雙殺的那一球，他說：「怎麼丟的我都不知道（笑）。原本就有想過球可能會打過來，稍微準備了一下動作，沒想到真的就打過來了。」

是否考慮重回球員身份守三壘，他笑說：「不要了啦！才打幾個打擊就好痛，可能要一個禮拜才恢復得過來，好好打高夫球比較實在。」

久違地與前隊友林煜清對決，敲出左外野飛球，高國輝表示：「還不錯啦！感覺他有哪裡不太舒服，投球沒有那麼流暢。」

他坦言，非常珍惜能來到大巨蛋的機會，「退役前不知道隔年就開始（啟用大巨蛋），早知道就晚一點退，說不定有機會來打球。能站在場上真的很享受，很有臨場感。」現場球迷熱情應援，高唱他的應援曲，氣氛熱烈，高國輝感動地說：「很感動，大家來幫我們加油，很久沒有這種感覺了。」

他也透露：「這應該是我最後一次以選手身份比賽。」接下來的目標轉往球場之外，「我希望可以好好打高爾夫球，現在打太差了，要再好好練一下。」

▲高國輝。（圖／世壯運官方頻道）

▲高國輝。（圖／世壯運官方頻道）

關鍵字： 高國輝山羊兄弟世運金牌戰棒球高爾夫影音

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

陳傑憲俚語玩笑遭炎上　深夜發文致歉：從未對女性有不敬之意

陳傑憲俚語玩笑遭炎上　深夜發文致歉：從未對女性有不敬之意

快訊／大谷翔平連3戰開轟！本季第20轟出爐　創日本球員首見壯舉

快訊／大谷翔平連3戰開轟！本季第20轟出爐　創日本球員首見壯舉

台人世壯運半馬奪金被抹黑、造謠　日選手摔倒原因曝光大逆轉

台人世壯運半馬奪金被抹黑、造謠　日選手摔倒原因曝光大逆轉

「兄弟，你帳號連動了」陳子豪認出恐嚇小帳　今證實已提告

「兄弟，你帳號連動了」陳子豪認出恐嚇小帳　今證實已提告

火腿新守護神誕生？孫易磊魔球急速下墜引爆話題　網：太誇張了

火腿新守護神誕生？孫易磊魔球急速下墜引爆話題　網：太誇張了

20歲孫易磊6天創神紀錄！陳偉殷後最年輕　新庄剛志盛讚日文好

20歲孫易磊6天創神紀錄！陳偉殷後最年輕　新庄剛志盛讚日文好

法網首輪最大爆冷！　德國黑馬4盤擊退世界第四前進次輪

法網首輪最大爆冷！　德國黑馬4盤擊退世界第四前進次輪

20歲孫易磊創火腿隊史最年輕救援　新庄剛志曝「終結者任務」內幕

20歲孫易磊創火腿隊史最年輕救援　新庄剛志曝「終結者任務」內幕

隊友也嫉妒！大谷翔平打歪還是出牆　守護者投手傻眼：太瘋狂了

隊友也嫉妒！大谷翔平打歪還是出牆　守護者投手傻眼：太瘋狂了

金童練出冠軍體態？唐西奇變超精壯　湖人記者：其他球隊完了

金童練出冠軍體態？唐西奇變超精壯　湖人記者：其他球隊完了

林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起

熱門新聞

陳傑憲俚語玩笑遭炎上　深夜發文致歉：從未對女性有不敬之意

快訊／大谷翔平連3戰開轟！本季第20轟出爐　創日本球員首見壯舉

台人世壯運半馬奪金被抹黑、造謠　日選手摔倒原因曝光大逆轉

「兄弟，你帳號連動了」陳子豪認出恐嚇小帳　今證實已提告

火腿新守護神誕生？孫易磊魔球急速下墜引爆話題　網：太誇張了

20歲孫易磊6天創神紀錄！陳偉殷後最年輕　新庄剛志盛讚日文好

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳傑憲俚語玩笑遭炎上　深夜發文致歉

2大谷翔平連3戰開轟！本季第20轟出爐

3世壯運半馬奪金被抹黑　日選手摔倒原因曝光

4陳子豪認出黃澄澄小帳　今證實已提告

5火腿新守護神誕生？孫易磊魔球引爆話題

最新新聞

1世壯運再現身手！周思齊滑接搶鏡

2高國輝笑說：還是打高爾夫比較實在

3吉力吉撈職業生涯首守一壘竟因筆誤

4林煜清「攻蛋」奪冠：引退賽夢想

5陳子豪認出黃澄澄小帳　今證實已提告

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【偷放閃】 #陳冠宇 想和 #郭俊麟 同隊打明星賽！

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

林晨樺世壯運從外野、投手轉三壘　看林煜清142公里：我差10公里

主播羅國禎差點開轟引驚呼　遺憾無法「攻蛋」聽高國慶一番話釋懷

跨季15連勝沒特殊迷信　後勁想挑戰「嘟嘟障礙」

林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起

【霸氣搶帳單】粉絲吃飯巧遇李多慧！她掏卡請客羨煞一票人

慶生服裝主題「長輩感」 蓮花蠟燭全場爆笑

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

【真的是怎麼辦啦！】李多慧可愛奶音唱中文歌❤️
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366