高國輝首「攻蛋」守三壘雙殺秀　笑說：好好打高爾夫比較實在

記者楊舒帆／台北報導

世壯運金牌戰於28日進行冠軍戰，高國輝擔任山羊兄弟隊先發三壘手，首局便策動雙殺守備，雖然最終未能奪冠，但首次以球員身份「攻蛋」仍讓他感到相當開心。他笑說：「還是好好打高爾夫球比較實在。」

▲2025世壯運棒球，山羊兄弟高國輝。（圖／記者李毓康攝）

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談到是否特別練習三壘守備，他說：「總教練問我能不能守，我上一次守三壘是國中，這次就藉機會玩一下，滿享受的，很好玩。我還是用外野手套，怕用三壘手套會不習慣，用自己熟悉的比較安心。」

高國輝表示：「上一場也是守三壘，很可惜幾個撲球都差一點，感覺快接到但就是沒接到。」談到首局策動雙殺的那一球，他說：「怎麼丟的我都不知道（笑）。原本就有想過球可能會打過來，稍微準備了一下動作，沒想到真的就打過來了。」

是否考慮重回球員身份守三壘，他笑說：「不要了啦！才打幾個打擊就好痛，可能要一個禮拜才恢復得過來，好好打高夫球比較實在。」

久違地與前隊友林煜清對決，敲出左外野飛球，高國輝表示：「還不錯啦！感覺他有哪裡不太舒服，投球沒有那麼流暢。」

他坦言，非常珍惜能來到大巨蛋的機會，「退役前不知道隔年就開始（啟用大巨蛋），早知道就晚一點退，說不定有機會來打球。能站在場上真的很享受，很有臨場感。」現場球迷熱情應援，高唱他的應援曲，氣氛熱烈，高國輝感動地說：「很感動，大家來幫我們加油，很久沒有這種感覺了。」

他也透露：「這應該是我最後一次以選手身份比賽。」接下來的目標轉往球場之外，「我希望可以好好打高爾夫球，現在打太差了，要再好好練一下。」

▲高國輝。（圖／世壯運官方頻道）