快訊／前兄弟林煜清穩守3.1局飆再見三振　國體OB世壯運奪冠

▲林煜清。（圖／截自世壯運官方頻道）

記者楊舒帆／台北報導

世壯運金牌戰28日在台北大巨蛋登場，國體OB關鍵滿壘危機派出前兄弟投手林煜清登板後援，雖然發生中職生涯從未發生的投手犯規送分，但穩守3.1局，加上45歲陳家豐關鍵清壘安打逆襲，國體OB最終以7比3獲勝，奪下世壯運競技組冠軍。

山羊兄弟在1局上面對國體OB攻勢，雖被對手攻佔壘包，但擔任三壘手的高國輝穩健接球後策動雙殺，成功化解得點圈危機。

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2局上，國體OB再次展開攻勢，許傳誠擊出安打上壘，但後續打者無法延續攻勢，高國輝再度穩固三壘防線，守住這半局。

吳俊億投滿兩局後退場，3局上由列特博總經理戴極昇接手登板。他一上場就飆出三振，不過接著被王湘嵐擊出右外野安打，謝大偉也敲出三壘線邊的內野安打，形成得點圈危機。儘管如此，戴極昇臨危不亂，讓蘇建銘擊出飛球出局，成功脫困。

4局上，山羊兄弟換上簡富智登板，同時取消指定打擊制，調整守備陣容：陳冠任轉守一壘，陳敏賜移防外野。

4局下，國體OB派出林羿廸登板，高國輝擊出滾地球出局，簡富智則擊出安打並成功盜壘。周思齊代打獲得故意四壞保送，隨後隊友連續獲得保送，山羊兄弟率先攻下1分。國體OB隨即換上王牌投手林煜清止血，但登板後發生投手犯規，白白送出第2分。不過林煜清隨即回穩，飆出關鍵三振脫困，還振臂吶喊提振士氣。

山羊兄弟5局上游擊手發生守備失誤，讓對方攻佔一壘，周思齊隨後在左外野接殺後迅速回傳，與隊友聯手完成雙殺，展現經驗與默契。

國體OB6局上展開反攻，攻佔二、三壘後，換由吳界煌登板投球，簡富智則移防中外野。投手一度投出保送形成滿壘，此時年屆45歲陳家豐擊出關鍵清壘二壘安打，助國體OB反超為3比2。

山羊兄弟6局下立即展開反攻，陳敏賜擊出游擊滾地球，藉由對方守備失誤站上二壘，接著靠滾地球推進至三壘。周思齊擊出二壘方向飛球未能送回跑者，但隨後林煜清出現暴投，陳敏賜趁機跑回本壘，追平比數為3比3。

進入7局上，林衛宣與王湘嵐接連擊出安打，攻佔二、三壘，謝大偉隨後敲出適時安打，一口氣超前2分。接著黃志祥與蘇建銘也相繼敲安再添1分，陳家豐擊出滾地球又送回1分，國體OB單局猛攻擴大領先。

7局下山羊兄弟由總教練呂祐華自請代打，掃出安打。林煜清回穩，讓陳冠任擊出投手前滾地球，上前快傳一壘製造出局數，並飆再見三振。