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江坤宇「柯基飛」！王威晨致勝安　兄弟10局4比3氣走台鋼奪6連勝

記者王真魚／綜合報導

延長10局分出勝負！中信兄弟27日作客高雄挑戰台鋼雄鷹，雙方打完正規9局2比2戰成平手，進入延長賽。10局上兄弟靠王威晨適時二壘安打破平手僵局，許基宏補上高飛犧牲打擴大領先。9局下，江坤宇上演「柯基飛」神美技，飛身攔截魔鷹強襲球，成為比賽轉折關鍵之一；儘管台鋼10局下追到1分差，最終蔡齊哲再見三振封鎖，兄弟以4比3驚險奪勝，取得近期6連勝。

兄弟4局上2出局後開啟攻勢，許基宏、詹子賢串連安打，黃韋盛適時安打，貢獻2分打點。

4局下，台鋼雄鷹反攻，王博玄、魔鷹相繼敲安，一三壘有人，投手出現暴投，台鋼追回1分，張肇元再敲安，追平比數。

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兄弟本土投手盧孟揚今天先發5局被敲5安，失掉2分責失，無關勝敗。陳冠穎接手後援1局讓台鋼3上3下。呂彥青傷後歸隊首戰，用14球讓對手三上三下，包括投出1次三振。

台鋼雄鷹則由洋投艾速特先發，主投5.1局只被敲4安，送出5次三振，另有2次四壞球保送，失掉2分皆為責失。

9局上，林詩翔上場關門，遭黃韋盛擊出內野安打，宋晟睿短打推進跑者上到二壘，下一棒岳東華遭到三振，高宇杰擊出德州安打，護送跑者上到三壘。面對一三壘有人，林詩翔穩住陣腳，讓岳政華擊出中外野飛球出局。

9局下，黃恩賜關門，王柏融擊出滾地球，魔鷹擊出游擊強勁飛球，游擊手江坤宇超美技，躍起攔截，連主播都大讚：「柯基會飛啊！」下一棒郭阜林吞K。兩隊戰至延長賽。

10局上突破僵局制二壘有人，林詩翔續投，王威晨適時二壘安打，攻下超前分，許基宏高飛犧牲打添得保險分。

10局下，蔡齊哲登板，2出局三壘有人局面被紀慶然敲安，台鋼雄鷹追至1分差，兄弟喊出暫停，蔡齊哲穩住陣腳，再見三振關門，驚險守住1分差。

▲▼中職江坤宇。（圖／記者李毓康攝）

▲江坤宇。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 棒球台鋼雄鷹中信兄弟高雄延長賽中職

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