獅對悍將沒輸過！卻難敵兄弟與味全　林岳平點出關鍵

▲統一獅總教練林岳平。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／新北報導

本季戰績穩居龍頭的統一獅，對富邦悍將展現絕對壓制，7戰全勝堪稱天敵。然而對味全龍與中信兄弟卻顯得掙扎，尤其上週末更遭兄弟橫掃，苦吞4連敗，形成強烈對比。

對此，總教練林岳平今賽前受訪時談到此一落差，他直言：「面對守備比較出色的球隊，有些擊球即使打得不錯，最後還是會成為出局數。」

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獅隊目前戰績23勝16和，勝率高達0.59，對台鋼雄鷹7勝2敗，悍將則是還沒輸過。但對味全龍為3勝4敗，另外兄弟則是10場只拿到2勝。

林岳平點出關鍵在於對方守備更優異，「他們的守備可能一場2、3個好守備，可以去拿到出局，這是在進攻上，對方的守備讓我們形成安打的機會比較少。」

「這其實是隊形的關係，當然守備好的球隊，會帶給投手更安定，攻擊端有的打擊卻被守備化解，等於串連上會有阻礙，這是目前對到兄弟、味全比較棘手的部分，我們無法有效攻擊、大量得分，反過來，我們守備也許會多給對方多得1至2分，從此追不回來。」林岳平說。

他也提到，換成對戰到守備沒這麼好的球隊，以現在守備數據來看，「他們製造給我們的機會也比較多。」

「這是球隊的攸關穩定性，遇到兄弟、味全，當然我們會打得比較棘手，落差在我們投手沒那麼強，去守住9局所有局面。」林岳平表示。