從國中執行大谷九宮格！孫易磊日職投出夢想起點　終極目標MLB

▲ 孫易磊 。（圖／悍創運動經紀提供）

記者楊舒帆／綜合報導

來自台灣的20歲右投孫易磊，成為日本火腿隊史首位簽下的海外業餘選手，並於本季迎來支配下登錄及一軍初登板，連兩戰無失分表現驚艷日媒。然而這位被譽為「台灣至寶」的年輕投手，能站上職棒舞台並非一蹴可幾，而是從小立下目標、一步一腳印踏實累積的結果。

孫易磊小學時期參與U12世界盃，目睹美國隊強度後萌生旅外夢想，並一路延續至青棒時期。國中時期他接受心理課程訓練，在心理師建議下模仿大谷翔平的「九宮格計畫」，起初半信半疑，最終仍實踐規劃，目標包括「努力」、「霸氣」、「控球」、「身體素質」等，並以紅筆標下遠程目標：「站穩MLB」。

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孫易磊曾多次參加U18層級國際賽，在2023年U18世界盃被總教練吳柏宏點名為關鍵投手。開幕戰對澳洲投出7局完封勝、僅用83球、奪8K，對美國後援0.2局守住勝利，球速飆到高中階段最快的155公里。美國總教練卡戴爾直言他的穩定心態與壓制力遠超同齡投手。

U18表現引來美、日多支球團關注，火腿隊由總管稻葉篤紀多次親訪台灣，展現極高誠意。火腿不僅重視他的球技，也照顧家人，據日媒報導，孫父母更傾向選擇日本球團作為發展跳板。最終孫易磊簽約加盟，並成為火腿隊史首位海外業餘選手。火腿監督新庄剛志在火腿宣布簽下孫易磊之前就曾表示：「他的投球讓人一見鍾情，非常值得期待。」

孫易磊成棒國際賽也從亞錦賽及經典賽資格賽累積經驗，目前已登上火腿一軍牛棚，連續兩戰無失分演出。孫易磊加盟火腿後便設定目標轉為支配下、站穩一軍，長期夢想仍放眼MLB。

從啟蒙、養成、旅外夢想到正式進軍職棒，孫易磊的成長歷程證明，夢想從不遙遠，只要肯投入與堅持，就能一步步接近理想舞台。下一站，他將繼續朝更高殿堂前進。

▲孫易磊國中開始執行大谷翔平九宮格計畫 。（圖／取自運動員軍師聯盟）