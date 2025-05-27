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孫易磊日文流利驚艷日媒　手套繡上《第一神拳》主角展現動漫魂

▲▼ 孫易磊 。（圖／悍創運動經紀提供）

▲ 孫易磊 。（圖／悍創運動經紀提供）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿20歲台灣右投孫易磊升格支配下選手後連續好投，不只在場上展現穩健控球與冷靜心態，也讓日本媒體驚艷他的語言能力。《體育日本》記者田中健人27日以側記形式報導孫易磊的表現，稱他「不只投球好，日語學習更令人驚喜」，並盛讚其為球隊未來的關鍵戰力。

孫易磊於5月22日升格為支配下選手，當天對軟銀鷹初登板投2局無失分，拿下職棒生涯首個中繼成功，25日再對樂天也完美封鎖1局，累積2場無失分。儘管目前定位中繼，但總教練新庄剛志已明確表示：「希望他成為能拿15勝的先發投手。」

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田中記者指出，孫易磊展現的沉穩投球已令外界印象深刻，然而更讓媒體側目的是他的「語言天分」。22日的支配下登錄記者會上，孫易磊以流暢日語自我介紹：「我是日本火腿鬥士隊的96號，孫易磊，請多指教。」讓現場響起低聲驚呼。當被問及何時開始學習日語，他也用日語回答：「來到日本後才開始學的。」顯示他平日持續努力學習。

火腿隊相關工作人員也透露：「他在日語聽力和會話方面都進步非常快，平常打招呼也都用標準的日本語。」報導中指出，孫易磊每天主動學習語言，並且與隊友相處融洽，讓人感受到他對日本文化的尊重與熱情。

除了球場上的表現與語言進步，孫易磊也透露自己是漫畫《第一神拳》的粉絲，手套上甚至刺繡「IPPO」字樣向主角致敬。當記者用日語提及這點，他立刻回答：「對！我很喜歡一步！」反應自然又親切。

記者田中健人最後在報導中提到，看到一位19歲就旅日的年輕球員能努力適應生活與職棒環境，令人由衷佩服。身為日本人，也感受到他對異文化的尊重，表示下次見面時，希望能以中文「早上好」問候孫易磊，傳達同樣的善意與敬意。

關鍵字： 孫易磊台灣日本火腿右投

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