世界的小戴！　戴資穎6度獲讀者文摘「最受信賴體育名人獎」　

▲戴資穎6度獲讀者文摘「最受信賴體育名人獎」。（圖／戴萌國際提供）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣「羽球天后」戴資穎近日第6度獲讀者文摘「最受信賴體育名人獎」，她透過影片發表得獎感言，除了很榮幸連續6年獲獎外，戴資穎也直言，「很開心能獲得大家的信賴，我一直以來都是做自己最拿手的事，很高興大家喜歡並信賴這樣的我。」

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▲戴資穎。（圖／戴資穎IG）



創刊百年的《讀者文摘》深耕全球市場，連續27年舉辦「讀者文摘信譽品牌調查」，此次再度攜手國際頂尖調查機構Catalystsrch，於全球7大洲同步展開跨國評選，過程嚴謹且公正；台灣羽球天后戴資穎今年再度脫穎而出，第6度榮獲「最受信賴體育名人獎」的殊榮，展現其在體壇及大眾心中穩固的信賴地位。

2024年底動刀治療膝傷後，戴資穎目前還在復原階段，如今連續6年「最受信賴體育名人獎」後，戴資穎雖然沒辦法親臨現場領獎，但她特地錄製影片發表得獎感言，「很榮幸連續6年獲選最受信賴體育名人獎，很開心能獲得大家的信賴，我一直以來都是做自己最拿手的事，做自己喜歡的樣子，很高興大家喜歡並信賴這樣的我，未來我仍會做自己並樂在其中！」

▲戴資穎6度獲讀者文摘「最受信賴體育名人獎」，今年由合庫教練李維仁代為領獎。（圖／戴萌國際提供）



戴資穎的左膝接受手術後，目前正處於康復階段，據悉，她未來也有可能針對右膝進行手術。「一樣是在復健跟休養，沒有太特別規畫什麼，這部分有跟醫生討論，都算在節奏上，」台灣時間5月13日戴資穎受訪時說道。