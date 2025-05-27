從冷到熱！大谷翔平近4戰3轟力挺　山本由伸幽默回應

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平27日（台灣時間）在山本由伸先發的比賽中，面對第一球就轟出全壘打，火力援護同鄉隊友，賽後山本由伸表示：「真的讓人很安心。」同時在IG轉貼開轟影片直呼「超會打！」

日媒《體育日本》曾統計，截至5月3日止，大谷在山本先發的比賽中累計出賽23場（含去年至今），打擊率僅.232，7打點、2支全壘打。尤其本季開季至5月3日為止，大谷的打擊率更降至.160。

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不過這種現象自9日以來已出現反轉。山本在27日賽後提到，自己近4場先發比賽中，大谷有3場開轟，其中2場是在首打席開轟，感謝表示：「真的讓人很安心。」他也補充，前一日近距離觀看大谷術後首次Live BP練習時，「感覺很有趣，也很受激勵。」

賽後山本也更新個人IG限時動態標記大谷翔平，對於首打席首球就轟出本季第19轟，幽默表示：「野球うまっ（超會打！）」，大谷翔平IG也有轉貼山本由伸好投貼文。

本場比賽為山本本季第11場登板，繼上一戰對響尾蛇投滿7局、僅用110球後，休息5天再度繳出優質先發，目前防禦率1.97，僅次於大都會的千賀滉大（1.46），持續展現明星級投手身手。