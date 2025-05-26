主播羅國禎差點開轟引驚呼　遺憾無法「攻蛋」聽高國慶一番話釋懷

記者楊舒帆／台北報導

世壯運讓來自各行各業的好手齊聚一堂，從媒體人到加盟統一獅的主播羅國禎，組成由眾多統一獅OB所構成的「ENERGY」隊。他在銅牌戰中差點於天母球場開轟，雖成功奪下銅牌，卻也留下無緣與隊友一同挺進大巨蛋金牌戰的遺憾。

▲羅國禎。（圖／記者楊舒帆攝）

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羅國禎擔任先發第8棒、守二壘手，1局上在一、三壘有跑者的情況下，掃出差點打中左外野標竿的界外全壘打，讓現場一陣驚呼。隊友林晨樺也惋惜地說：「如果打中標竿就是全壘打了。」

羅國禎表示：「很久沒有這種擊球力道，一打出去就覺得很輕鬆，但當下就知道是界外球。當時如果有風，或許還有機會把球吹回來，（全壘打）就變沒了。」

羅國禎曾在2011年以練習生身分加入統一獅，至2013年為止曾登上一軍出賽一場。世壯運讓他再次體驗系統化訓練與正式比賽節奏，他坦言過往參賽多是臨時上陣，無法做好完整準備，「這次經過一段時間訓練，更能掌握細節，也能針對缺點做出修正，只是傷勢比較麻煩。」

與昔日隊友久別重逢，羅國禎直言感到懷念，「聽他們講話讓我更融入比賽氛圍。像（高）國慶總是在場邊講一些激勵人心的話，跟在主播台上感受完全不一樣，讓我重溫當球員的感覺。昨天輸球很難過，國慶也在留言區鼓勵大家，提醒我們運動比賽本來就沒辦法隨心所欲，一定會有不如意，也讓我稍微釋懷。」

他也表示，一開始本想挑戰大巨蛋，但未能如願感到些許歉意，「我們常在那裡採訪，很多幫忙球隊的朋友也想進場看看，卻沒辦法帶他們進去，真的很抱歉。」

羅國禎本屆同時參加田徑、籃球與棒球項目，他坦言多重準備難免互相影響，「若能提前一年準備，效果會更好，也比較不會受傷。」他展望下一屆日本世壯運時笑說：「我很像一台很舊的收音機，突然找到又發現按鍵還能用。希望能吸收這次經驗、好好準備下次比賽。」他形容，「這台收音機如果透過現代科技改善音質，也會更棒。目標是持續進步，就算從倒數第一進步到倒數第二，也是一種前進。」