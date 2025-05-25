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席波杜終於願意改變？　尼克G3有意讓羅賓森頂替哈特先發

▲▼尼克羅賓森；哈特。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅賓森G3可能頂替哈特先發。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

在東區冠軍賽連輸2場、陷入0比2落後的情況下，尼克終於準備對低效先發陣容動刀，根據《SNY》記者貝格利（Ian Begley）報導，尼克正「強烈考慮」於G3更換先發陣容，預計由羅賓森（Mitchell Robinson）頂替哈特（Josh Hart）出戰先發。

目前尼克的原始先發5人「布朗森（Jalen Brunson）、布里吉斯（Mikal Bridges）、哈特、阿努諾比（OG Anunoby）、唐斯（Karl-Anthony Towns）」在季後賽共累積-50的淨得分，其中光是目前東決2戰就被打出-29的差距，成為全隊表現最差的組合。主帥席波杜（Tom Thibodeau）面對壓力與批評，終於考慮調動陣容。

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羅賓森在前2戰皆從板凳出發，但表現亮眼，尤其在G2出賽29分鐘送出3次阻攻、9籃板，成為場上的防守支柱；相比之下，哈特整體存在感明顯不足，僅貢獻6分、6籃板、1阻攻。

▲▼尼克羅賓森；哈特。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈特本輪對決溜馬表現較差。（圖／達志影像／美聯社）

若陣容調整成真，羅賓森將與唐斯組成雙塔，補強尼克開局階段頻頻遭壓制的禁區防守。唐斯在G2雖攻下20分，但末節長時間被席波杜按於板凳不動，此變陣或許有助於重建他與球隊間的化學效應。

外界普遍認為，尼克G3若再吞敗，系列賽恐提前宣告結束，主力控衛布朗森（Jalen Brunson）雖持續火力全開，但前2戰已證明尼克無法單靠一人之力苦撐攻勢，此番陣容調動若能藉由防守端起勢，為布朗森減壓，將可能使尼克保留爭冠生機。

關鍵字： NBA席波杜尼克哈特羅賓森

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