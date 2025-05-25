運動雲

>

李洋叮嚀別受傷！「金牌老爸」李峻淯世壯運挺進8強

▲▼李洋老爸李峻淯挺進世壯運8強。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

▲李洋老爸李峻淯挺進世壯運8強。（圖／2025雙北世壯運執委會提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

東京、巴黎兩屆奧運羽球金牌李洋的老爸李峻淯，24日在台北體育館進行2025雙北世界壯年運動會60歲以上級別的混雙賽事，首戰雖然遭到「直落二」，不過第2場以21比7、21比9獲勝，搶進8強。

李峻淯不僅是李洋的啟蒙教練，也是他人生的最好夥伴。李峻淯搭檔余貞珠，首戰7比21、18比21吞敗，不過李峻淯的精彩救球也讓對手比起大拇指，李峻淯表示，「大家都很熟了，彼此互相鼓勵，這是很友善的交流。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼李洋老爸李峻淯挺進世壯運8強。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

▲▼李洋老爸李峻淯挺進世壯運8強。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

其實李峻淯首戰的對手來頭不小，孫彩卿不僅是資深國手，還是李洋在國立台北商業大學的老師，「孫老師在打國家隊的時候，我連球拍都還沒有，今天我們是雖敗猶榮，雖然輸球，但我覺得自己有盡力了。」李峻淯笑說。

原定要擔任父親教練的李洋最後並未出席，李峻淯開玩笑說這樣也好，「一邊是爸爸，一邊是老師，我怕他左右為難。不過他賽前有提醒我明天還有比賽，以不受傷為原則。」

▲▼李洋老爸李峻淯挺進世壯運8強。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

▲▼李洋老爸李峻淯挺進世壯運8強。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

李峻淯的搭檔余貞珠其實有資格打65歲以上，這次選擇挑戰年輕的組別，「我跟李爸是因為世壯運才認識，當時有位教練替我們牽線，有練習過幾次，他今天打得很好，幫我們救了3個賽末點，很開心可以在場上全力以赴。」

驚險晉級的「金牌老爸」李峻淯與余貞珠組合，25日將繼續出戰，力拚晉級4強資格，屆時「教練」李洋是否會現身加油，備受關注。父子倆能否在場上合體，也成為球迷們最期待的一幕。

關鍵字： 世壯運羽球李洋李峻淯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

苦等逾2小時終於裁定！悍將錯失滿壘1分飲恨、本季對猿0勝7敗

苦等逾2小時終於裁定！悍將錯失滿壘1分飲恨、本季對猿0勝7敗

徐若熙完美續航：曲球不是裝飾品了！Maddux夢當然想挑戰古林

徐若熙完美續航：曲球不是裝飾品了！Maddux夢當然想挑戰古林

「台灣飛人」陳信安重返賽場！林冠綸飆8記三分　世壯運首戰取勝

「台灣飛人」陳信安重返賽場！林冠綸飆8記三分　世壯運首戰取勝

屏大守門員「神猛守罰球」剛要慶祝！遭奪球射門　拿亞軍笑不出來

屏大守門員「神猛守罰球」剛要慶祝！遭奪球射門　拿亞軍笑不出來

吉力吉撈開轟「彈回來」險誤判　葉總苦笑：怎麼不跑快一點

吉力吉撈開轟「彈回來」險誤判　葉總苦笑：怎麼不跑快一點

讓徐若熙拚完投？葉總：腦海裡有閃過...

讓徐若熙拚完投？葉總：腦海裡有閃過...

徐若熙生涯首投滿8局奪本季首勝　味全7比0完封雄鷹

徐若熙生涯首投滿8局奪本季首勝　味全7比0完封雄鷹

岳政華逆轉三壘打　兄弟7比4氣走統一奪下4連勝

岳政華逆轉三壘打　兄弟7比4氣走統一奪下4連勝

勇士交易來巴特勒前如「一灘死水」　熱火主帥一句話讓柯爾安心

勇士交易來巴特勒前如「一灘死水」　熱火主帥一句話讓柯爾安心

拋開旅外、中職光環　前兄弟象黃志祥轉行「運輸」很快樂

拋開旅外、中職光環　前兄弟象黃志祥轉行「運輸」很快樂

「棒棒堂」整團沒當兵 小煜：在復健大家不會知道

熱門新聞

苦等逾2小時終於裁定！悍將錯失滿壘1分飲恨、本季對猿0勝7敗

徐若熙完美續航：曲球不是裝飾品了！Maddux夢當然想挑戰古林

「台灣飛人」陳信安重返賽場！林冠綸飆8記三分　世壯運首戰取勝

屏大守門員「神猛守罰球」剛要慶祝！遭奪球射門　拿亞軍笑不出來

吉力吉撈開轟「彈回來」險誤判　葉總苦笑：怎麼不跑快一點

讓徐若熙拚完投？葉總：腦海裡有閃過...

讀者回應

﻿

熱門新聞

1裁定斷悍將反攻　對猿7連敗未開胡

2徐若熙92球完美續航！笑談Maddux夢

3陳信安重返賽場！林冠綸飆8記三分

4屏大守門員「守住罰球」剛要慶祝！遭奪球射門

5吉力吉撈開轟　葉總苦惱不跑快一點

最新新聞

1李洋叮嚀別受傷！老爸世壯運進8強

2柯爾直言巴特勒加入前如「一灘死水」

3裁定斷悍將反攻　對猿7連敗未開胡

4吉力吉撈開轟　葉總苦惱不跑快一點

5讓徐若熙完投？葉總：腦裡有閃過...

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

金曲歌王變金牌選手！　蕭煌奇世壯運柔道直落二奪金

桃猿今年對悍將沒輸過！跨季10連勝　古久保謙虛：不是每次都那麼順手

失誤→4安→被巴頭！　李勛傑敲首安後鬆口氣：悶滿久了

【偶生氣惹！】 #李珠珢 見球員被觸身球眼神超兇????

【給我去屏東】中信吉祥物炫耀李珠珢應援毛巾還跳32撞！

【誰家女兒在可愛】她學媽媽口吻奶音叫爸買奶茶

【太猛啦】金曲歌王變金牌選手！ 蕭煌奇世壯運柔道奪金

【最高端的模擬】準爸爸總幻想超音波照的孩子像誰

【以為逮到機會教訓她了QQ】男友想教訓女友慢吞吞！下秒被嗆爆

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366