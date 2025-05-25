李洋叮嚀別受傷！「金牌老爸」李峻淯世壯運挺進8強

▲李洋老爸李峻淯挺進世壯運8強。（圖／2025雙北世壯運執委會提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

東京、巴黎兩屆奧運羽球金牌李洋的老爸李峻淯，24日在台北體育館進行2025雙北世界壯年運動會60歲以上級別的混雙賽事，首戰雖然遭到「直落二」，不過第2場以21比7、21比9獲勝，搶進8強。

李峻淯不僅是李洋的啟蒙教練，也是他人生的最好夥伴。李峻淯搭檔余貞珠，首戰7比21、18比21吞敗，不過李峻淯的精彩救球也讓對手比起大拇指，李峻淯表示，「大家都很熟了，彼此互相鼓勵，這是很友善的交流。」

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其實李峻淯首戰的對手來頭不小，孫彩卿不僅是資深國手，還是李洋在國立台北商業大學的老師，「孫老師在打國家隊的時候，我連球拍都還沒有，今天我們是雖敗猶榮，雖然輸球，但我覺得自己有盡力了。」李峻淯笑說。

原定要擔任父親教練的李洋最後並未出席，李峻淯開玩笑說這樣也好，「一邊是爸爸，一邊是老師，我怕他左右為難。不過他賽前有提醒我明天還有比賽，以不受傷為原則。」

李峻淯的搭檔余貞珠其實有資格打65歲以上，這次選擇挑戰年輕的組別，「我跟李爸是因為世壯運才認識，當時有位教練替我們牽線，有練習過幾次，他今天打得很好，幫我們救了3個賽末點，很開心可以在場上全力以赴。」

驚險晉級的「金牌老爸」李峻淯與余貞珠組合，25日將繼續出戰，力拚晉級4強資格，屆時「教練」李洋是否會現身加油，備受關注。父子倆能否在場上合體，也成為球迷們最期待的一幕。