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徐若熙完美續航：曲球不是裝飾品了！Maddux夢當然想挑戰古林

▲▼ 徐若熙 。（圖／味全龍提供）

▲徐若熙 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／台北報導

味全龍「龍之子」徐若熙24日於台北大巨蛋迎戰台鋼雄鷹，投出本季代表作──8局僅被擊出2支安打、無失分、送出8次三振，球速最快154公里，率隊以7比0完封勝出。不僅奪下本季首勝，也寫下生涯最長投球局數。談到是否想要挑戰平鎮學長古林睿煬的Maddux（麥達克斯）完封，他笑回：「當然想啊！」

此戰投滿8局，用球數僅92球，徐若熙已展現優異的續航力與臨場應變能力。他表示，其實今天的直球狀況並沒有特別好，「直球還是會有掉下來的時候，要想辦法維持一定速度和品質，這真的沒有想像中簡單。」

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他強調，即便狀況不理想，也必須靠變化球與控球彌補，「直球的品質也要出來，這對變化球自然也有幫助。」

徐若熙也謙稱今天能完全壓制對手，算是幸運，「每一場狀況不一樣，不能因為他們一場打不好，就覺得投手特別強。」但他也坦言，變化球確實比之前投得更好，「前陣子曲球幾乎丟不進去。」

他苦笑稱，曲球前陣子幾乎淪為「裝飾品」，「最近有在跟葉總丟球慢慢調整，曲球和變速球都有找回來，應該不會再是裝飾品了。」

至於今天是否有意識在「配速」，徐若熙直言沒有刻意配速，「只是今天直球狀況沒那麼好，但位置和角度都還可以，不至於讓打者覺得變慢就很好打。」

拿下本季首勝，徐若熙一笑置之，直呼沒有覺得等很久，「一直都相信隊友，只是每場狀況本來就會有變數。」他也開玩笑說，雖然昨天隊友打線大爆發，覺得能不能留一點在今天打，「不過就是開開玩笑，不會想太多，還是對我的同學、學長有期待。」

徐若熙投完8局僅用92球，前7局則用83球，被問到是否想過挑戰古林睿煬旅日後投出的麥達克斯完封？他露出招牌笑容，「當然有啊！」不過教練團認為應該見好就收，「總仔說好了就好了。」

他相信未來還是有機會能夠挑戰，一切順其自然，今天這一場也沒多想，可以丟就丟，沒有也沒關係。

徐若熙強調，現階段目標還是「穩定出賽，把每一局品質做好」，希望今年能維持這樣的投球內容，持續幫助球隊在輪值中穩住節奏。

關鍵字： 味全龍徐若熙投球完封勝利

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