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勇士交易來巴特勒前如「一灘死水」　熱火主帥一句話讓柯爾安心

▲勇士「士官長」巴特勒被總教練柯爾點名G5將爆發。（圖／路透）

▲柯爾坦言勇士交易來巴特勒前「毫無生機」。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

金州勇士本季曾深陷低潮，在季中交易來巴特勒（Jimmy Butler）前僅名列西區第10，主帥柯爾（Steve Kerr）近日受訪坦言，當時整支球隊如「一灘死水」，在追逐杜蘭特（Kevin Durant）失敗後，總管小鄧利維（Mike Dunleavy）隨即將目標轉向巴特勒，並向柯爾掛保證「絕對適合」灣區體系。

「當時我們什麼都打不出來，整支球隊像是死水一灘。我們勝率跌破5成，而且已經持續一段時間了，明顯感覺出來『這樣下去不行了』。」柯爾近日談到巴特勒的交易案如何改變球隊本季的命運時如此說道。

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▲灰狼艾德華茲、藍道，勇士巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴特勒成功融入勇士體系，成為場上關鍵拼圖與休息室穩定力量。（圖／達志影像／美聯社）

柯爾作客節目《The Tom Tolbert Show》時透露，原先球隊是鎖定昔日「舊將」杜蘭特，無奈交易告吹。總管小鄧利維隨即轉向巴特勒，他向柯爾掛保證，「我們在芝加哥當過3年隊友，他是硬漢也是贏家，我敢保證他適合我們。」柯爾毫不猶豫回應，「好，那就幹吧。最重要的是，我們需要改變。」

勇士內部一開始對巴特勒的適配性有所疑慮，柯爾坦承，自己也難以想像他如何融入勇士的體系，「我對他的球風其實沒那麼了解，畢竟我們每季只對熱火打兩次。他不是很會投籃，也不是特別有爆發力，所以我當時也不太確定他能帶來什麼影響。」

▲勇士「士官長」巴特勒被總教練柯爾點名G5將爆發。（圖／路透）

▲熱火主帥史波斯卓一句「他會非常適合你們」，讓柯爾非常安心。（圖／路透）

「但真的打了幾場後，我馬上就知道這傢伙真的很強。」柯爾透露，讓他真正感到安心的關鍵，與巴特勒在熱火的教頭史波斯卓（Erik Spoelstra）有關，「史波斯卓在交易完成後第一時間告訴我，『他會非常適合你們。』我和Spo這幾年夏天常一起工作，我很信任他。」

柯爾說，「我相信他，他也說對了。巴特勒入隊後的幾天內，我就發現他非常好溝通。」 他更形容巴特勒像前勇士FMVP伊古達拉（Andre Iguodala）一樣，不僅籃球智商高，還有遠見與成熟度，」一開始認識他就覺得非常有趣，也立刻感受到他對球隊和休息室的正面影響。」

▲▼勇士巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯爾大讚巴特勒是模範球員。（圖／達志影像／美聯社）

外界之所以對巴特勒加入勇士心存疑慮，是因為他在邁阿密的「最後時光」並不愉快，與球隊總裁萊里（Pat Riley）關係決裂，期間更多次遭隊內禁賽。他過去在公牛、灰狼、七六人都也曾惹出爭議，讓不少人擔心他是否會破壞灣區的化學反應。

然而柯爾強調，巴特勒加入後表現幾乎是完美典範，「我知道在邁阿密發生的事可能讓人產生懷疑，但我只能就自己與他合作的經驗來說，他是模範球員，這幾個月能執教他，真的非常棒。」

關鍵字： 籃球NBA金州勇士Jimmy ButlerSteve KerrErik Spoelstra

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