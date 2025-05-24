道奇12局出奇招驚險脫困！苦戰4小時又8分7比5險勝大都會

The @Dodgers turn the double play!



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記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇在與大都會今天苦鬥13局、比賽一度因雨暫停，最終耗時4小時又8分鍾。道奇在延長戰用奇招擋下對手的再見分機會，經過一番激戰終場7比5拿下客場三連戰的首勝。大谷翔平擔任「第一棒、指定打擊」，5打數1安打，選到1次保送。

大谷翔平今天首打席面對昔日天使隊隊友卡寧（Griffin Canning），大谷在2好2壞後被引誘揮空，擊出投手滾地球出局。第三局第2打席，他在3好球後選到保送上壘，隨後因降雨比賽中斷1小時38分鐘。比賽重啟後，他在T.赫南德茲（Teoscar Hernández）的安打中跑回全隊首分，助道奇取得領先。

第3、4打席，大谷分別遭到空振三振與一壘滾地球出局，當時打擊率一度降至.299。直到第9局面對左投卡布雷拉(Génesis Cabrera)時，他將內角球打成右外野安打，終止連10打席無安打的低潮，打擊率重返3成大關。

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▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

道奇此戰靠著3局上的串聯安打率先攻下3分，第5局再由蒙西（Max Muncy）與帕赫斯（Andy Pages）補上兩支適時安打，將比分拉開至5比2。

不過大都會在9局下展開反撲，麥克尼爾（Jeff McNeil）擊出關鍵三壘安打，一口氣送回阿隆索（Pete Alonso）與馬堤（Starling Marte）兩分，接著泰勒（Tyrone Taylor）再補上一支左外野安打，麥克尼爾衝回本壘得分，大都會單局灌進3分，強勢追平比數5比5。

比賽進入延長後再添緊張氣氛。10局雙方都未能得分。11局上，道奇雖讓代跑金慧成攻上三壘，但無法建功。11局下，大都會則攻佔滿壘形成威脅，賈西亞（Luis García）登板力保不失，戰局依舊僵持。

道奇隊在延長12局時採取「五人內野」佈陣，成功化解了再見失分的危機。

當時一出局滿壘，羅伯斯下達戰術指令，將中外野手艾德曼（Tommy Edman）調往內野防守，僅以兩名外野手應對打者。敵營氣氛緊繃詭異，但他們成功讓大都會打者倫斯（Luis Torrens）擊出三壘滾地球，形成雙殺化解危機。

緊接著，T.赫南德茲13局上半適時安打助道奇超前，再靠帕赫斯右外野高飛犧牲打，跑回保險分。大都會在13局下無功而返，道奇結束13局惡鬥，7比5驚險收下勝利。

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▲T,赫南德茲（Teoscar Hernández）擊出致勝安。（圖／達志影像／美聯社）