騎士薪資壓力浮現！　恐失2名關鍵輪替球員

▲騎士輪替要角傑羅姆。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

騎士在季後賽第2輪止步後，隨即面臨下季陣容組成的棘手難題。是該續留後場輪替要角傑羅姆（Ty Jerome）、梅里歐（Sam Merrill），還是改以選秀補強，透過成本較低的方式進行重整，成為球隊休賽季的最大課題。面對豪華稅第2門檻壓力，球團決策將直接影響陣容深度與未來走向。

總教練亞特金森（Kenny Atkinson）領軍的騎士本季拿下64勝佳績，傑羅姆與梅里歐的投射表現穩定，是體系中不可或缺的一環，然而2人今夏皆將成為非受限自由球員，若雙雙續約，騎士恐被迫跨越第2道薪資門檻，不僅需支付高額豪華稅，更喪失交易與補強彈性。

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▲梅里歐預估年薪可達600至800萬美元。（圖／達志影像／美聯社）

根據美媒評估，傑羅姆年薪可能落在1200至1400萬美元間，梅里歐也可能吸引600至800萬美元報價。雖球團對傑羅姆持有早鳥權，可突破薪資上限續留，但若雙人續約成真，等同賭上未來整體財務空間。

若無法挽留這2名後場要角，球隊將被迫加速新秀養成計畫。其中側翼新星泰森（Jaylon Tyson），被認為其打法類似昔日騎士砍將拉佛特（Caris LeVert）；而另一名潛力股前鋒貝茲（Emoni Bates）則憑藉投射天賦備受期待。此外，騎士持有今年選秀第49與第58順位，即使僅為次輪尾段選秀籤，對當前薪資受限的騎士而言，亦格外重要。