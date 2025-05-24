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朱承洋噁心滑球升級！連續17場無失分　首次接觸運科助重建

記者王真魚／綜合報導

朱承洋在去年初，將原名「俊祥」改為帶有「水」字的「承洋」，希望藉此補足命格。沒想到改名後的第一個球季便遭逢重大傷勢，一、二軍皆無登板紀錄，整季報銷。漫長的復健期中，一度讓他懷疑是否還有機會再次站上投手丘，但休季期間首度接觸運動科學訓練，成為關鍵的轉捩點。

當年 Lamigo 桃猿未能選中陳子豪，轉而指名台中高農（現興大附農）投手朱承洋（原名朱俊祥）。如今過去的24位報名者只剩4人仍堅持在場上，除了朱承洋，還有梁家榮、味全龍陳子豪、台鋼雄鷹江承諺。

這十多年來努力走過傷病與低潮，朱承洋心態逐漸成熟。回想當年身為首批高中生選秀的一員，如今已是當年高中選秀中僅存的兩位投手之一，更顯珍貴。

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朱承洋認為高中生進入職棒，最難的是適應職業環境，「一定要自律。」他表示，初期會因為不懂曾感到徬徨，但靠著主動請教學長與教練，例如當時還在隊上的陳禹勳、王躍霖、林柏佑等，加上林泓育、林立等隊友給予正能量，才逐步建立信心。

朱承洋說，「以前心靈比較脆弱，狀況好時遇到傷勢會想很多負面的事，後來是靠多問、多學習來改善。」

如今身為球隊中生代投手，朱承洋表示，「年紀越大責任越大，會去帶領年輕投手、分享場上的經驗。」他深知職棒競爭激烈，年輕選手進來後短期內被釋出的例子屢見不鮮，因此更提醒自己保持警覺。

是否會有「今年是最後一年」的壓力？他直言，「我自己不會想太多，沒有去什麼最後一年，只要把每一年都準備好，才不會在場上綁手綁腳。」

去年因手傷整季報銷，朱承洋今年復出後強勢回歸，昨天對富邦悍將連飆3K封鎖打者，開季至今已出賽17場，防禦率仍是完美的0。

朱承洋透露，去年休賽季後首次接觸運動科學訓練是一大關鍵，藉此強化出力方式與投球機制。他指出，最大的改變是「發力點真的有差」，也讓球路表現有所提升。他擅長的滑球在與投手教練林英傑調整後軌跡更刁鑽，讓打者難以掌握。

儘管不敢言「重返巔峰」，朱承洋笑說，「算是有回到一定水準。」而生涯累積達11個球季，如果健康出賽的話，其實已經達成FA資格，他坦言，因爲傷傷勢關係，未曾考慮自由球員資格，當前唯一目標就是「健康，打完整季。」

▲▼0407 中職樂天VS富邦-朱俊祥。（圖／記者黃克翔攝）

▲朱承洋強勢歸位！17場無失分，靠運動科學重塑投球機制，滑球更毒辣。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 棒球Lamigo朱承洋運動科學投手

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