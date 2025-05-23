李勛傑猛打賞生涯首奪MVP　桃猿7局逆轉10：5悍將本季對戰6連勝

▲李勛傑 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今天主場迎戰富邦悍將，雙方打得你來我往，關鍵在7局下滿壘局面，悍將牛棚失守，林栚呈接連保送丟分，桃猿終場10比5勝出，今年對戰悍將還沒輸過，已經6連勝，且跨季10連勝。

悍將開局靠戴培峰敲安先馳得點，李勛傑2局下敲安追平，4局上，張洺瑀、林澤彬串連安打，單局攻下3分要回領先。

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5局下，猿隊持續反攻，林政華、陳晨威串連安打，1出局後林智平選到保送，滿壘局面林泓育敲出中間方向滾地球形成安打，2分打點將比數追至1分差，張閔勛追加安打扳平。

力亞士三振林子偉後又對李勛傑投出觸身球，留下2出局滿壘退場，王尉永登板拆彈，這是他本季首次一軍出賽，上次出賽要追溯到去年8月18日，今天登板僅用一球讓馬傑森擊出飛球出局。

王尉永1球中繼成功，為聯盟史上第28次、隊史第5次。

6局下，成晉高飛犧牲打，桃猿5比4超前。不過7局上，戴培峰開轟，本季第3轟出爐，兩隊戰局又拉回原點。

7局下，悍將牛棚自亂陣腳，林栚呈登板，1出局後接連被敲3安，滿壘局面對陳佳樂投出保送，猿隊逆轉，下一棒林政華獲觸身球保送，添得保險分。

8局下，猿隊延續攻勢，李勛傑追加2分打點安打，再靠余德龍內野安打跑回團隊第10分。

李勛傑此役5次打擊都上壘，包括2局敲出本季首安、首打點，4安猛打賞，包辦3分打點，生涯首次奪得MVP。