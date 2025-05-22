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NBA季後賽歷史性首敗出現！　尼克崩盤讓994連勝紀錄中斷

▲▼溜馬哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克中止NBA「994連勝」紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

尼克在東區冠軍賽G1錯失17分領先，遭到溜馬逆轉吞敗，終結了一項近乎不可思議的NBA紀錄。在此役以前，NBA季後賽出現過994次球隊在最後2分45秒領先14分以上的情況，全部都順利拿下勝利、未曾翻船，但如今尼克中止了這項紀錄。

根據《美聯社》記者杜博（Josh Dubow）統計，自1997年NBA引入逐球紀錄以來，季後賽球隊在第4節剩餘2分45秒領先14分以上的戰績為994勝0敗，而溜馬在這場比賽中硬是改寫歷史，成為首支在此劣勢下逆襲成功的球隊。

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尼克本場比賽在第4節剩下不到3分鐘時，仍握有108比94的優勢，但隨後被溜馬打出23比6的猛烈攻勢，最終由哈利伯頓（Tyrese Haliburton）跳投追平進入延長，加上延長賽溜馬大軍穩住戰局，以138比135完成驚天大逆轉。

《美聯社》資深記者雷諾茲（Tim Reynolds）也指出，自1996年以來，尼克在第4節領先17分以上的比賽戰績為390勝1敗，現在變成390勝2敗，足見此戰對尼克之打擊之重。

此外，溜馬在正規時間最後3分14秒內攻下驚人的23分，也是季後賽自1997年以來在該時間區間內的單場最高得分紀錄。

關鍵字： NBA尼克溜馬哈利伯頓

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