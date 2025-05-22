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滑球解禁！大谷翔平牛棚投21球 羅伯斯曝進度

記者王真魚／綜合報導

道奇隊二刀流大谷翔平穩步朝投手復出邁進。為了重返投手丘，他今天賽前進行牛棚練投，總計投出21球，其中包括4顆近期才解禁的滑球。

總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前受訪時表示，大谷此次練投主要是測試球的旋轉與出手手感，「他今天稍微讓球多一些旋轉，像是在確認整體的感覺。我們還不確定後續會如何安排，但希望一切持續順利。」

羅伯斯也透露，球隊預計在24日（台灣時間25日）與大都會交手期間，觀察大谷在花旗球場的狀況，「看看他當天會做些什麼，也許會再有進展。」

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大谷於2023年9月接受右手肘手術，自此暫停投球，2024年賽季專職打者。今年積極展開復健，目標於本季重返投手丘。日前（17日）他已完成術後最多的一次練投，單日投出50球，持續為回歸備戰。

▲▼ 大谷翔平牛棚 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平牛棚 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平道奇隊牛棚練投投手復出重返投手丘

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