運動雲

>

陳飛霖關鍵三壘安打！台鋼二軍10比6逆轉樂天二軍　曾奕翔7球奪勝

▲台鋼雄鷹陳飛霖。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹陳飛霖。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中華職棒二軍例行賽今（21日）於嘉義市棒球場熱烈開打，由台鋼雄鷹二軍對上樂天桃猿二軍，雙方展開一場火力激烈的拉鋸戰，最終台鋼雄鷹二軍在關鍵時刻陳飛霖掃三壘安打發揮攻勢，以10比6力退桃猿，拿下勝利。

1局上，台鋼率先突破得分僵局，曾昱磬掃三壘安打，杜家明擊出內野滾地球，助曾昱磬安全回壘攻下首分，為球隊建立領先優勢。5局下，樂天展開反擊，杜禹鋒率先安打並利用暴投攻佔二壘，隨後毛英傑保送、鍾玉成的內野安打送回三壘跑者杜禹鋒，扳回一城。游承勳也敲出左外野安打，讓毛英傑跑回本壘，追成2比1。

[廣告]請繼續往下閱讀...

進入第6局，台鋼雄鷹重振士氣，顏郁軒靠著二壘手失誤上壘，兩出局後湯家豪安打，加上對方游擊手傳球失誤，讓顏郁軒跑回本壘扳平比數。

8局上，台鋼展開猛攻，陳飛霖敲出左外野三壘安打，一口氣送回2分；洪瑋漢趁傳上壘再添1分，杜家明靠四壞球保送再進帳1分。郭永維更補上一支左外野安打，送回兩名跑者，單局狂灌6分，奠定勝基。

儘管9局下樂天展開反撲，第6棒張家豪轟出中外野二壘安打，一舉打下3分打點，第7棒張趙紘緊接著再敲二壘安打送回張家豪，將比數逼近至6比10，但仍無力逆轉。

此役台鋼雄鷹先發投手陳柏清主投5局，被敲4支安打失2分無關勝敗，中繼投手曾奕翔表現亮眼，第7局登板僅用7球完成1局任務，送出1次三振、無失分、無安打及四壞球，拿下本季第3勝，是球隊贏球的重要功臣。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

世壯運外籍選手驚傳敗血症離世　執委會：全力協助

世壯運外籍選手驚傳敗血症離世　執委會：全力協助

台籃史上第2人！林秉聖CBA奪冠　續寫「齊天大聖」黑馬奇蹟

台籃史上第2人！林秉聖CBA奪冠　續寫「齊天大聖」黑馬奇蹟

古林睿煬明回一軍再戰軟銀！新庄剛志解釋搭檔田宮突抹消原因

古林睿煬明回一軍再戰軟銀！新庄剛志解釋搭檔田宮突抹消原因

大谷翔平跑出再見分！道奇4比3氣走響尾蛇　卡洛爾2分砲成空包彈

大谷翔平跑出再見分！道奇4比3氣走響尾蛇　卡洛爾2分砲成空包彈

山本由伸7局狂飆9K熱投110球寫旅美新高！守護神挨轟勝投飛了

山本由伸7局狂飆9K熱投110球寫旅美新高！守護神挨轟勝投飛了

大谷翔平5月17戰狂炸10轟趕進度　道奇打擊教練點出最大改變

大谷翔平5月17戰狂炸10轟趕進度　道奇打擊教練點出最大改變

柚香林萌發威！林昀儒、高承睿5局力退中國　闖世錦賽男雙8強

柚香林萌發威！林昀儒、高承睿5局力退中國　闖世錦賽男雙8強

塞爾提克若全面清倉　勇士將出手搶攻守兼具「神奇小白」

塞爾提克若全面清倉　勇士將出手搶攻守兼具「神奇小白」

獨／「500元上的南王小將」林璿增出征世壯運！僅剩2人還在打球

獨／「500元上的南王小將」林璿增出征世壯運！僅剩2人還在打球

陳禹勳生日夜寫紀錄！救援超車傳奇名將　味全延長賽持續不敗

陳禹勳生日夜寫紀錄！救援超車傳奇名將　味全延長賽持續不敗

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

熱門新聞

世壯運外籍選手驚傳敗血症離世　執委會：全力協助

台籃史上第2人！林秉聖CBA奪冠　續寫「齊天大聖」黑馬奇蹟

古林睿煬明回一軍再戰軟銀！新庄剛志解釋搭檔田宮突抹消原因

大谷翔平跑出再見分！道奇4比3氣走響尾蛇　卡洛爾2分砲成空包彈

山本由伸7局狂飆9K熱投110球寫旅美新高！守護神挨轟勝投飛了

大谷翔平5月17戰狂炸10轟趕進度　道奇打擊教練點出最大改變

讀者回應

﻿

熱門新聞

1世壯運外籍選手驚傳離世　執委會回應

2林秉聖CBA奪冠　續寫黑馬奇蹟

3古林明戰軟銀！新庄說明為何田宮下放

4大谷跑回再見分！卡洛爾開轟空包彈

5山本由伸投成這樣竟沒勝投...

最新新聞

1世壯運外籍選手驚傳離世　執委會回應

2PLG冠軍G7熱潮　桃園巨蛋5900席完售

3江國豪術後復出二軍最長3局奪勝投

4銳歐手肘傷勢遭註銷　悍將回應了

5台鋼二軍10比6逆轉樂天二軍

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

昆凌爺爺200公尺決賽奪銀　同場蒙古選手速度「太誇張了」

昆凌90歲爺爺100公尺短跑銀牌　世壯運18日精彩賽事一次看

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

【準媽咪奪金牌】挺20周孕肚出戰世壯運游泳比賽

昆凌爺爺羅倫斯再奪銀！　親曝喊「高雄No.1」主因

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

【太鼻酸】 #三峽 車禍路口擺滿悼念品　民眾悲痛排隊獻花哀悼

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

【願逝者安息】三峽車禍路口擺滿悼念品　民眾淚：盼能在另個世界收到溫暖
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366