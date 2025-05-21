陳飛霖關鍵三壘安打！台鋼二軍10比6逆轉樂天二軍　曾奕翔7球奪勝

▲台鋼雄鷹陳飛霖。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中華職棒二軍例行賽今（21日）於嘉義市棒球場熱烈開打，由台鋼雄鷹二軍對上樂天桃猿二軍，雙方展開一場火力激烈的拉鋸戰，最終台鋼雄鷹二軍在關鍵時刻陳飛霖掃三壘安打發揮攻勢，以10比6力退桃猿，拿下勝利。

1局上，台鋼率先突破得分僵局，曾昱磬掃三壘安打，杜家明擊出內野滾地球，助曾昱磬安全回壘攻下首分，為球隊建立領先優勢。5局下，樂天展開反擊，杜禹鋒率先安打並利用暴投攻佔二壘，隨後毛英傑保送、鍾玉成的內野安打送回三壘跑者杜禹鋒，扳回一城。游承勳也敲出左外野安打，讓毛英傑跑回本壘，追成2比1。

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進入第6局，台鋼雄鷹重振士氣，顏郁軒靠著二壘手失誤上壘，兩出局後湯家豪安打，加上對方游擊手傳球失誤，讓顏郁軒跑回本壘扳平比數。

8局上，台鋼展開猛攻，陳飛霖敲出左外野三壘安打，一口氣送回2分；洪瑋漢趁傳上壘再添1分，杜家明靠四壞球保送再進帳1分。郭永維更補上一支左外野安打，送回兩名跑者，單局狂灌6分，奠定勝基。

儘管9局下樂天展開反撲，第6棒張家豪轟出中外野二壘安打，一舉打下3分打點，第7棒張趙紘緊接著再敲二壘安打送回張家豪，將比數逼近至6比10，但仍無力逆轉。

此役台鋼雄鷹先發投手陳柏清主投5局，被敲4支安打失2分無關勝敗，中繼投手曾奕翔表現亮眼，第7局登板僅用7球完成1局任務，送出1次三振、無失分、無安打及四壞球，拿下本季第3勝，是球隊贏球的重要功臣。