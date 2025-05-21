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布勒爆粗口嗆判決遭驅逐！柯拉護航也被趕　主審還原衝突始末

記者王真魚／綜合報導

紅襪投手布勒（Walker Buehler）重返先發輪值，表現原本相當順利，卻在第3局意外遭到驅逐出場，讓這場復出戰急轉直下。所幸牛棚展現堅強戰力，動用6名中繼投手合力解決剩餘出局數，最終以2比0擊敗紐約大都會，收下對戰二連勝。

事件發生在3局上半一出局時，布勒面對索托（Juan Soto）投出2好0壞後的一球，對主審斯塔布魯克（Mike Estabrook）的好壞球判決表達異議。雙方有些口角衝突，艾斯塔布魯克立即將布勒驅逐出場，這是布勒生涯第二次遭到驅逐。

「我願代替他被趕走」柯拉力挺布勒卻雙雙退場

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紅襪總教練柯拉（Alex Cora）見狀衝上場試圖平息衝突，結果自己也被判出場。當時比賽才進行不到3局，紅襪還剩下20個出局數要解決，卻突然失去先發投手與總教練，戰局陷入被動。

「真的很奇怪，他們當時就在那裡來回爭執。我不知道他們說了什麼內容。」柯拉表示。

當布勒與主審艾斯塔布魯克（Mike Estabrook）發生爭執後，柯拉立即衝出休息區介入，試圖以自身代替布勒承擔驅逐處分。

「我做這份工作也有好幾年了，我只是懇求他（主審）一下，說：『放我一馬，我出去讓你趕走我，我們就能讓投手留在場上繼續比賽。』但我猜他已經受夠了，我不知道為什麼，」他無奈表示，「那時候我也只能接受被趕出去的結果。」

這是柯拉本季首次遭驅逐，也是他執教生涯第18次被驅逐出場。他強調自己當時的出發點是為了保護投手與球隊利益，但也尊重裁判最終的決定。

▲布勒（Walker Buehler）在3局上半對主審的判決提出抗議，與裁判激烈爭執時，遭捕手納瓦瑞茲（Carlos Narvaez）上前拉住制止 。（圖／達志影像／美聯社）

▲布勒（Walker Buehler）在3局上半對主審的判決提出抗議，與裁判激烈爭執時，遭捕手納瓦瑞茲（Carlos Narvaez）上前拉住制止 。（圖／達志影像／美聯社）

「那球在正中間！」布勒爆粗口怒嗆主審被趕

場邊攝影機清楚拍下布勒多次激動地朝主審喊話，情緒激動大喊：「那球就在正中間！」言語中甚至夾雜不雅字眼，顯示對判決極度不滿。

艾斯塔布魯克（Mike Estabrook）先是口頭警告布勒回到投手丘，但見他持續抗議，最終果斷將他驅逐出場。

此戰開轟、幫助紅襪以2比0取勝的捕手納瓦瑞茲（Carlos Narváez）事後回憶當下狀況，他表示，「這一切真的發生得太快了，我趕緊衝上投手丘試圖讓布勒冷靜下來，因為他在爭那一球的判決。」

「我看得很清楚，那球確實是好球。但因為我當時正準備起身傳球到二壘，主審或許沒有完全看清楚球的實際落點。整個過程非常快速，我來回奔跑幾趟，幾乎沒有反應的時間。」

在布勒遭驅逐事件引發熱議後，主審組長迪亞茲（Laz Diaz）向媒體記者解釋了整起事件的關鍵，「他（布勒）在投手丘上說些話沒關係，但他離開自己的位置，只為了爭論好壞球，那就是立即驅逐的理由。」

「他大概覺得那是一顆好球，這要去問他本人。但他走下投手丘來爭論好壞球，就是他被趕出場的原因。」

至於柯拉為何被趕？迪亞茲透露，「他當時對艾斯塔布魯克說了一些批評話語，雖然沒有直接說『你很糟糕』這種字眼，但所用的語句已經足以構成驅逐的理由，因此他也遭到出場處分。」

▲柯拉（Alex Cora，左）因不滿判決遭驅逐出場，隨後與主審艾斯塔布魯克（Mike Estabrook）發生激烈爭論 。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯拉（Alex Cora，左）因不滿判決遭驅逐出場，隨後與主審艾斯塔布魯克（Mike Estabrook）發生激烈爭論 。（圖／達志影像／美聯社）

「事情失控了」布勒賽後自責：我讓球隊陷入危機

布勒賽後沒有將矛頭指向主審，而是選擇誠實面對自身情緒管理的失控。他強調，自己應為整起事件承擔主要責任，「我在這個聯盟待了這麼久，這種情況不該發生在我身上。」

「當下我的內心非常矛盾。一方面，我堅信那是一顆好球，我也親眼看到了它的位置；但另一方面，這是一場團隊比賽，我卻因為個人情緒影響了球隊的局勢。這是我最失望的部分。」他也明確表示，自己不會對裁判的執法多加置評。

「我不會去談他（主審）做了什麼或沒做什麼，那不是我該發表意見的地方。就我而言，事情的發展確實有些失控。他認為我講了些不該說的話，於是做出了判決。讓球隊陷入那樣的處境，是我最深的遺憾。」

比賽結束後，板凳教練瓦茲奎茲（Ramón Vázquez）再度站在勝利擊掌隊伍的最前列，帶領球員慶祝連勝。柯拉前一日因出席女兒畢業典禮向球團請假，當時即由瓦茲奎茲暫代執掌兵符；此戰再度臨危受命，成功率隊完成二連勝。

柯拉賽後笑說，「昨天我不在，大家打得挺不錯，所以今天我乾脆讓他（瓦茲奎茲）再帶一場！」

關鍵字： 紅襪布勒柯拉MLB

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