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高中女棒4強出爐！南崁分組第一晉級　目標直指冠軍

▲南崁第四棒姜羽薇單場2安打3打點。南崁分組第一晉級目標冠軍。（圖／學生棒聯提供）

▲南崁第四棒姜羽薇單場2安打3打點。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

高中硬式聯賽女子組4強名單正式揭曉！南崁高中今日（20日）以穩健表現全場敲出11支安打，終場以5比1擊敗中正高工，成功以分組第一的姿態晉級4強，目標直指冠軍。

南崁高中昨日以21比0輕取三民高中，今日再度展現強勢。首局下半，南崁火力全開，陳巧琳、鄭嘉禎、姜羽薇、曾楷華接連敲出安打，搭配觸身球與中正高工的失誤，迅速拿下3分。第3局下半，鄭嘉禎、姜羽薇、邱彥婷再度發揮，敲出安打追加2分，將比分拉開至5比0。

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南崁高中在投手調度上採用車輪戰策略，羅云采、鄭嘉禎、曾楷華各投2局，表現穩健未失分。中正高工雖在第7局上半靠著南崁的失誤追回1分，但無力逆轉，南崁以穩定表現拿下關鍵勝利。

南崁第四棒姜羽薇單場敲出2支三壘安打，貢獻3分打點，表現最為突出。總教練蕭淑妃表示，姜羽薇去年曾是U18壘球國手，打擊能力出色，無論是壘球還是棒球都擔任中心棒次。姜羽薇自南崁國中開始接觸棒球，她坦言今日狀況不錯，硬式棒球更順手，並感謝棒球教練的指導讓她在球場上的反應更快。

蕭淑妃透露，南崁高中今年是首次參加硬式棒球比賽，選手僅用兩週時間從壘球轉換至棒球，適應速度令人驚艷。她特別感謝青溪國中棒球隊協助練習賽，北科附工提供場地，以及總教練林家源的指導，讓球隊迅速進入狀況。

南崁高中去年在賽事中奪得季軍，今年目標直指冠軍。全隊目前共有14名選手，包括6名高三生、1名高二生及7名高一生。蕭淑妃感謝桃園市政府、資深顧問張滄彬老師、校長陳家祥、組長許健峰及防護員蕭儀均的支持，助力球隊發展。

今日比賽結束後，高中硬式聯賽女子組4強名單正式出爐，分別為丹鳳高中、埔里高工、士林高商及南崁高中。南崁高中將在接下來的賽事中全力以赴，力拼冠軍寶座！

▲南崁第四棒姜羽薇單場2安打3打點。南崁分組第一晉級目標冠軍。（圖／學生棒聯提供）

▲南崁分組第一晉級目標冠軍。（圖／學生棒聯提供）

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