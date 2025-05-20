高國輝首戰高爾夫賽！打到隔壁球道自嘲「成績很爛但超值」

▲「棒球情人」高國輝首度跨界挑戰高球場，大讚世壯運超高CP值 。（圖／大會提供）

記者王真魚／綜合報導

曾以全壘打王之姿征服棒球場的「棒球情人」高國輝，在2025雙北世壯運換上Polo衫與球桿，挑戰高爾夫35+男子組，開啟生涯第一場正式高球賽。高國輝也盛讚本次高球賽事在3座不同球場進行，以報名費3000多元而言，具超高CP值！ 此外，今天包含前職籃國手田壘等也一起跨界挑戰高球賽事、展現運動與人生的無限可能。

高國輝今日首場在台灣高爾夫俱樂部出賽，以總桿109桿完賽，成績不甚理想，仍笑著說，「真的很緊張，第1洞開球就直接打到隔壁球道！」這場賽事對高國輝而言意義非凡，他透露約十年前在昔日富邦悍將隊友胡金龍的號召下開始接觸高球，當時多半是球季結束後的休閒放鬆，直到兩年前退休才逐漸加深投入，每兩週打一場球成為日常節奏，這次世壯運則是他第一次站上正式比賽舞台。

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高國輝也盛讚本次賽事的安排與超高CP值，高球預賽3天在3座不同球場進行，換算市場價格至少要花上萬元，而世壯運報名費只要3000多元，還有機會打進複賽再多打兩場，「真的很划算，難怪這麼多人報名！」

有別於一般高球賽採比桿制，世壯運採用「史特伯弗積分制」鼓勵參與，即便打出柏忌也能獲得分數。高國輝打完18洞，僅一洞平標準桿，雙柏忌以上佔多數，他苦笑說，「成績真的很爛，還好有拿到分數。」

高國輝強調，世壯運的宗旨並不是比誰的成績更好，而是不管到了幾歲，都能繼續從事運動。就像看到昆凌爺爺90歲以上還能拿下鏢槍金牌，讓他非常感動。

同樣跨界挑戰高球的還有前職籃國手田壘，今日表現穩健，接觸高球也只有1年多的他，雖然沒有抓到小鳥，但還有不少平標準桿，最後以97桿完賽，他表示，「過去練習多半就是90幾桿，有時狀況好可以打到8字頭，還在努力挑戰7字頭，今天的結果還算滿意，重要的是開心就好。」

場邊還有另一位「嬌」點，就是『長腿Vivi』高球教練，今天首次看高國輝打球，也與他交換擊球要點，Vivi認為，高國輝開球時身體跟著手臂揚前移動，完全是全壘打王的架勢，若能將身體重心留住，開球距離一定能輕鬆超過300碼，甚至320碼，穩定性也會更高。

高爾夫35+男子組明（21日）將移師立益高爾夫球場進行第二日賽程，屆時高國輝與多位運動名人將持續挑戰揮桿極限，若想近距離一睹球星風采，都可親臨現場共襄盛舉、為選手加油。