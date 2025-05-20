運動雲

>

高國輝首戰高爾夫賽！打到隔壁球道自嘲「成績很爛但超值」

▲「棒球情人」高國輝首度跨界挑戰高球場，大讚世壯運超高CP值 。（圖／大會提供）

▲「棒球情人」高國輝首度跨界挑戰高球場，大讚世壯運超高CP值 。（圖／大會提供）

記者王真魚／綜合報導

曾以全壘打王之姿征服棒球場的「棒球情人」高國輝，在2025雙北世壯運換上Polo衫與球桿，挑戰高爾夫35+男子組，開啟生涯第一場正式高球賽。高國輝也盛讚本次高球賽事在3座不同球場進行，以報名費3000多元而言，具超高CP值！ 此外，今天包含前職籃國手田壘等也一起跨界挑戰高球賽事、展現運動與人生的無限可能。

高國輝今日首場在台灣高爾夫俱樂部出賽，以總桿109桿完賽，成績不甚理想，仍笑著說，「真的很緊張，第1洞開球就直接打到隔壁球道！」這場賽事對高國輝而言意義非凡，他透露約十年前在昔日富邦悍將隊友胡金龍的號召下開始接觸高球，當時多半是球季結束後的休閒放鬆，直到兩年前退休才逐漸加深投入，每兩週打一場球成為日常節奏，這次世壯運則是他第一次站上正式比賽舞台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高國輝也盛讚本次賽事的安排與超高CP值，高球預賽3天在3座不同球場進行，換算市場價格至少要花上萬元，而世壯運報名費只要3000多元，還有機會打進複賽再多打兩場，「真的很划算，難怪這麼多人報名！」

有別於一般高球賽採比桿制，世壯運採用「史特伯弗積分制」鼓勵參與，即便打出柏忌也能獲得分數。高國輝打完18洞，僅一洞平標準桿，雙柏忌以上佔多數，他苦笑說，「成績真的很爛，還好有拿到分數。」

高國輝強調，世壯運的宗旨並不是比誰的成績更好，而是不管到了幾歲，都能繼續從事運動。就像看到昆凌爺爺90歲以上還能拿下鏢槍金牌，讓他非常感動。

同樣跨界挑戰高球的還有前職籃國手田壘，今日表現穩健，接觸高球也只有1年多的他，雖然沒有抓到小鳥，但還有不少平標準桿，最後以97桿完賽，他表示，「過去練習多半就是90幾桿，有時狀況好可以打到8字頭，還在努力挑戰7字頭，今天的結果還算滿意，重要的是開心就好。」

場邊還有另一位「嬌」點，就是『長腿Vivi』高球教練，今天首次看高國輝打球，也與他交換擊球要點，Vivi認為，高國輝開球時身體跟著手臂揚前移動，完全是全壘打王的架勢，若能將身體重心留住，開球距離一定能輕鬆超過300碼，甚至320碼，穩定性也會更高。

高爾夫35+男子組明（21日）將移師立益高爾夫球場進行第二日賽程，屆時高國輝與多位運動名人將持續挑戰揮桿極限，若想近距離一睹球星風采，都可親臨現場共襄盛舉、為選手加油。

關鍵字： 高國輝棒球情人高球賽世壯運中職

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平17轟獨居榜首！貝茲單場雙響　道奇仍吞本季首度4連敗

大谷翔平17轟獨居榜首！貝茲單場雙響　道奇仍吞本季首度4連敗

林益全新書惹議　妻林家嘉首發聲反擊酸言！澄清從未參與撰寫內容

林益全新書惹議　妻林家嘉首發聲反擊酸言！澄清從未參與撰寫內容

金慧成打擊率破4成續留大聯盟　羅伯斯：每周3、4場先發

金慧成打擊率破4成續留大聯盟　羅伯斯：每周3、4場先發

今年NBA總冠軍必屬「湖人舊將」　卡魯索、布萊恩有望添第2冠

今年NBA總冠軍必屬「湖人舊將」　卡魯索、布萊恩有望添第2冠

七六人鎖定杜蘭特！　想用喬治＋今年探花籤交換但有1隱憂

七六人鎖定杜蘭特！　想用喬治＋今年探花籤交換但有1隱憂

快訊／投不進！史上決賽最低總得分　PLG總冠軍賽逼入天王山第7戰

快訊／投不進！史上決賽最低總得分　PLG總冠軍賽逼入天王山第7戰

勇士大物遭冷凍真正原因曝　美媒：場上「無視」柯瑞惹怒主帥

勇士大物遭冷凍真正原因曝　美媒：場上「無視」柯瑞惹怒主帥

郭岱琦領前職棒好手組Energy棒球隊　交手甲組高中、大學拚世壯運

郭岱琦領前職棒好手組Energy棒球隊　交手甲組高中、大學拚世壯運

雷霆SGA與灰狼蟻人爭西冠　美媒：慢版一分錢對決年輕版喬丹

雷霆SGA與灰狼蟻人爭西冠　美媒：慢版一分錢對決年輕版喬丹

吳念庭打1場就回二軍！台鋼說明原因　註冊二軍打擊王宋柏翰

吳念庭打1場就回二軍！台鋼說明原因　註冊二軍打擊王宋柏翰

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

熱門新聞

大谷翔平17轟獨居榜首！貝茲單場雙響　道奇仍吞本季首度4連敗

林益全新書惹議　妻林家嘉首發聲反擊酸言！澄清從未參與撰寫內容

金慧成打擊率破4成續留大聯盟　羅伯斯：每周3、4場先發

今年NBA總冠軍必屬「湖人舊將」　卡魯索、布萊恩有望添第2冠

七六人鎖定杜蘭特！　想用喬治＋今年探花籤交換但有1隱憂

快訊／投不進！史上決賽最低總得分　PLG總冠軍賽逼入天王山第7戰

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷、貝茲開轟！道奇仍首度四連敗

2林益全新書引熱議　妻首反擊酸言

3金慧成火力驚人！打擊率.452留大聯盟

4今年NBA總冠軍必屬「湖人舊將」

5七六人鎖定KD！想用喬治＋探花籤交換

最新新聞

1陳佳樂升一軍　馬傑森一日兩戰奔波

293歲蘇振村世壯運木球奪金！

3高中女棒4強出爐！南崁分組第一晉級

4王念好、戴培峰開轟！悍將5比1勝兄弟

5初代跆拳道女神世壯運改打擊劍

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

昆凌90歲爺爺100公尺短跑銀牌　世壯運18日精彩賽事一次看

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

昆凌爺爺羅倫斯再奪銀！　親曝喊「高雄No.1」主因

【太暖惹！】萬人淚推林郁婷暖心一幕　對104歲林友茂說「有事叫我喔」 #林郁婷 #林友茂 #世壯運

萬人淚推林郁婷暖心一幕　對104歲林友茂說「有事叫我喔」

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366