林益全新書惹議　妻林家嘉首發聲反擊酸言！澄清從未參與撰寫內容

記者王真魚／綜合報導

統一獅林益全因新書《All in全力出擊：林益全的球心之道》引發熱議，書中提及過往隊內氛圍與隊友互動，引起外界關注。對此，妻子林家嘉透過社群媒體發聲，除了力挺丈夫力挺，也澄清自己並未參與書籍撰寫，更無意影響內容方向。

林家嘉在貼文中提到，雖然過去常提醒林益全「何必在意？」、「認真就輸了」，但長期以來的負面言論已成為某種被默許的日常，讓人感到心疼。 她也分享自己在重訓、運動營養、芳療、NLP等領域的學習歷程，強調這些都是正規認證，對於外界將其標籤為「邪教」感到無法理解，「每逢益全的新聞，就有人丟出相似質疑。雖是少數聲音，卻在沉默裡反覆擴散。」

至於「57秒引爆XX」的EDM活動，林家嘉表示，主辦單位邀請她和林益全演講，其中林益全負責分享球場故事，她則加碼數字易經的觀點，盼藉此為菁英聽眾帶來不同啟發，「能站上這樣的舞台，我們真的滿滿感恩。」

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林家嘉表示，林益全的新書完全由他親自完成，「我既未參與，當然更不可能左右內容。 他想傳遞的，其實是『認清自己 ‐ 提早佈局 ‐ 發揮價值』的球場思維，讓球迷或任何領域的讀者都能借鏡。我理解這份初心，所以對於當時出書也全力支持。」

近來看到幾位職業選手因網路評論陷入低潮，甚至需要心理諮詢，讓林家嘉感同身受，也透露自己是人生第一次正式回應酸言。

「我們當局外人時，真的可以一句「別理酸民」說來輕巧；可當事人往往只需一句話，就被困在心底好久，更別提那些透過私訊、毫不留情的字句。相信一直關注球員的你們，應該看過不少球員或眷屬因此受困擾的分享文；這十幾年來，我們也未曾倖免。」

林家嘉表示，雖然林益全在場上拼了一輩子，難免忽略生活中的細節，但作為妻子，她願意適時提醒，並承擔起支持的角色。她感謝所有愛他們與批判他們的人，並表示會繼續用專業、初心與實際成績證明他們從未走偏。

▲統一獅隊林益全與老婆林家嘉。（圖資料照／統一球團提供）

