運動雲

>

林益全新書惹議　妻林家嘉首發聲反擊酸言！澄清從未參與撰寫內容

記者王真魚／綜合報導

統一獅林益全因新書《All in全力出擊：林益全的球心之道》引發熱議，書中提及過往隊內氛圍與隊友互動，引起外界關注。對此，妻子林家嘉透過社群媒體發聲，除了力挺丈夫力挺，也澄清自己並未參與書籍撰寫，更無意影響內容方向。

林家嘉在貼文中提到，雖然過去常提醒林益全「何必在意？」、「認真就輸了」，但長期以來的負面言論已成為某種被默許的日常，讓人感到心疼。 她也分享自己在重訓、運動營養、芳療、NLP等領域的學習歷程，強調這些都是正規認證，對於外界將其標籤為「邪教」感到無法理解，「每逢益全的新聞，就有人丟出相似質疑。雖是少數聲音，卻在沉默裡反覆擴散。」

至於「57秒引爆XX」的EDM活動，林家嘉表示，主辦單位邀請她和林益全演講，其中林益全負責分享球場故事，她則加碼數字易經的觀點，盼藉此為菁英聽眾帶來不同啟發，「能站上這樣的舞台，我們真的滿滿感恩。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林家嘉表示，林益全的新書完全由他親自完成，「我既未參與，當然更不可能左右內容。 他想傳遞的，其實是『認清自己 ‐ 提早佈局 ‐ 發揮價值』的球場思維，讓球迷或任何領域的讀者都能借鏡。我理解這份初心，所以對於當時出書也全力支持。」

近來看到幾位職業選手因網路評論陷入低潮，甚至需要心理諮詢，讓林家嘉感同身受，也透露自己是人生第一次正式回應酸言。

「我們當局外人時，真的可以一句「別理酸民」說來輕巧；可當事人往往只需一句話，就被困在心底好久，更別提那些透過私訊、毫不留情的字句。相信一直關注球員的你們，應該看過不少球員或眷屬因此受困擾的分享文；這十幾年來，我們也未曾倖免。」

林家嘉表示，雖然林益全在場上拼了一輩子，難免忽略生活中的細節，但作為妻子，她願意適時提醒，並承擔起支持的角色。她感謝所有愛他們與批判他們的人，並表示會繼續用專業、初心與實際成績證明他們從未走偏。

▲統一獅隊林益全與老婆。（圖／統一球團提供）

▲統一獅隊林益全與老婆林家嘉。（圖資料照／統一球團提供）

關鍵字： 統一獅林益全林家嘉新書球場思維

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平17轟獨居榜首！貝茲單場雙響　道奇仍吞本季首度4連敗

大谷翔平17轟獨居榜首！貝茲單場雙響　道奇仍吞本季首度4連敗

金慧成打擊率破4成續留大聯盟　羅伯斯：每周3、4場先發

金慧成打擊率破4成續留大聯盟　羅伯斯：每周3、4場先發

林益全新書惹議　妻林家嘉首發聲反擊酸言！澄清從未參與撰寫內容

林益全新書惹議　妻林家嘉首發聲反擊酸言！澄清從未參與撰寫內容

今年NBA總冠軍必屬「湖人舊將」　卡魯索、布萊恩有望添第2冠

今年NBA總冠軍必屬「湖人舊將」　卡魯索、布萊恩有望添第2冠

快訊／投不進！史上決賽最低總得分　PLG總冠軍賽逼入天王山第7戰

快訊／投不進！史上決賽最低總得分　PLG總冠軍賽逼入天王山第7戰

七六人鎖定杜蘭特！　想用喬治＋今年探花籤交換但有1隱憂

七六人鎖定杜蘭特！　想用喬治＋今年探花籤交換但有1隱憂

郭岱琦領前職棒好手組Energy棒球隊　交手甲組高中、大學拚世壯運

郭岱琦領前職棒好手組Energy棒球隊　交手甲組高中、大學拚世壯運

勇士大物遭冷凍真正原因曝　美媒：場上「無視」柯瑞惹怒主帥

勇士大物遭冷凍真正原因曝　美媒：場上「無視」柯瑞惹怒主帥

吳念庭打1場就回二軍！台鋼說明原因　註冊二軍打擊王宋柏翰

吳念庭打1場就回二軍！台鋼說明原因　註冊二軍打擊王宋柏翰

雷霆SGA與灰狼蟻人爭西冠　美媒：慢版一分錢對決年輕版喬丹

雷霆SGA與灰狼蟻人爭西冠　美媒：慢版一分錢對決年輕版喬丹

撞擊畫面

熱門新聞

大谷翔平17轟獨居榜首！貝茲單場雙響　道奇仍吞本季首度4連敗

金慧成打擊率破4成續留大聯盟　羅伯斯：每周3、4場先發

林益全新書惹議　妻林家嘉首發聲反擊酸言！澄清從未參與撰寫內容

今年NBA總冠軍必屬「湖人舊將」　卡魯索、布萊恩有望添第2冠

快訊／投不進！史上決賽最低總得分　PLG總冠軍賽逼入天王山第7戰

七六人鎖定杜蘭特！　想用喬治＋今年探花籤交換但有1隱憂

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷、貝茲開轟！道奇仍首度四連敗

2金慧成火力驚人！打擊率.452留大聯盟

3林益全新書引熱議　妻首反擊酸言

4今年NBA總冠軍必屬「湖人舊將」

5史上最低總得分　PLG冠軍賽逼入G7

最新新聞

1林益全新書引熱議　妻首反擊酸言

2美媒估「中國約基奇」41順位落腳勇士

3舒瓦伯達成生涯300轟里程碑

4金慧成誇張失誤　羅伯斯緩頰：黃昏時段看不清楚

5U18陳世展完封　台東、新北爭冠

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

昆凌90歲爺爺100公尺短跑銀牌　世壯運18日精彩賽事一次看

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

昆凌爺爺羅倫斯再奪銀！　親曝喊「高雄No.1」主因

【太暖惹！】萬人淚推林郁婷暖心一幕　對104歲林友茂說「有事叫我喔」 #林郁婷 #林友茂 #世壯運

萬人淚推林郁婷暖心一幕　對104歲林友茂說「有事叫我喔」

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366