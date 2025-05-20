古林睿煬獲讚：不錯喔！火腿先發群猛練短打拚「成功率100%」

記者王真魚／綜合報導

日本北海道火腿鬥士隊台灣投手古林睿煬即將迎接首次交流戰挑戰，為了應對投手也需打擊的賽程需求，自15日起，他與其他先發投手群一同展開密集觸擊訓練。

交流戰將於6月3日開打，部分比賽因採用中央聯盟規則，投手需自行上場打擊。古林笑稱，自國中以來便未曾站上打擊區，如今面對打擊練習機，一開始連碰球都成難事，不過在短短幾天內已逐漸上手，也獲得教練團稱讚：「不錯喔！」

他坦言實戰仍需努力，但將全力利用接下來剩餘3周的時間提升實力，「能幫助球隊得分的話，當然想挑戰看看！」

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火腿監督新庄剛志特別強調交流戰中的觸擊戰術，指示投手群投入額外訓練時間，提升短打的成功率。古林也不例外，即便球隊展開客場之旅，他仍與其他留守先發一同在北海道加緊練習，展現備戰決心。

▲新庄監督表示，「交流戰難以預測，希望能在此之前把差距拉開。」（圖／截自火腿官方X）

為了不被笑說「你該不會讓人替你捏把冷汗吧～？」，先發投手陣朝「觸擊成功率100%」的目標邁進。王牌伊藤投手大海直言，「希望今年能成功觸擊，去年都沒能成功。如果我們（投手群）能一次成功，也能幫助打線延續攻勢。」

伊藤坦言，自己還沒成功觸擊過，「如果投手能完成，就會帶動整體氣氛。」雖然比起正常打擊更令人感到壓力，但只要成功，就能製造得分機會，給對手造成壓力。

去年火腿在交流戰中失利，成績僅7勝10敗，導致戰績一度下滑。新庄監督希望今年能未雨綢繆，提早備戰。

新庄監督表示，「交流戰難以預測，希望能在此之前把差距拉開。」

目前火腿僅領先第二名西武1.5場勝差，距離逐漸回穩的第四名軟銀也只有3.5場。到交流戰開打前，還有4個系列賽合計11戰，球隊將趁機擴大勝差、提升投手陣的觸擊成功率，為穩固龍頭位置做好萬全準備。