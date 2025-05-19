遊騎兵宣布簽下「韓國大谷」！18歲金成俊二刀流身手吸睛

▲遊騎兵簽下韓國高中生金成俊。（圖／截自遊騎兵官方粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）德州遊騎兵隊簽下來自韓國光州一高、年僅18歲的「韓國大谷」金成俊正式與完成加盟儀式。球團於19日（台灣時間）發布聲明宣布：「我們已簽下來自韓國的內野手兼右投手金成俊，作為國際自由球員引進。他預計在2026年1月高中畢業後正式加入球隊體系。」

金成俊去年11月獲頒「2024未來之星大賞」（由StarNews主辦）棒球部門的明星獎，今年原被看好在2026年KBO新人選秀中首輪獲選。雖然球團並未對外公開具體簽約金，但根據報導，此合約簽約金超過100萬美元（約合新台幣1.4億元）。

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根據MLB.com描述，「遊騎兵真的簽下了『韓國大谷』嗎？他們顯然是這麼期望的。」金成俊是繼金炳賢、崔熙涉、徐在應、姜正浩之後，第五位來自光州一高的旅美球員，同時也是首位高中畢業後即直接旅美加盟大聯盟體系的光州一高出身球員。加盟儀式於德州主場「全球人壽球場」（Globe Life Field）舉行。

德州球團國際球探主管懷茲（Hamilton Wise）表示：「金成俊擁有世界級的潛力與能力。我們對他期待甚高。他不只在守備位置（游擊）上有亮眼表現，打擊與投球實力同樣出色。球隊將致力於把他培養成一名投打二刀流球員。」懷茲補充：「我們相信金成俊不僅擁有成為優秀球員的條件，更能展現德州遊騎兵所代表的價值。他具備頂尖潛力，也有堅強的精神力量，將來會為我們戰力帶來深遠影響。」

金成俊則說：「我知道這條路不會輕鬆，一定很辛苦。但我絕不會後悔，我會全力以赴。如果能更早、更好地成長，我相信自己能成為大聯盟最頂尖的選手。這就是我選擇與德州遊騎兵簽約的理由。」

根據大聯盟官網分析，雖然目前棒球圈普遍認為金成俊更適合以投手身份發展，因他擁有最快可達95英里（約157公里）的速球，不過遊騎兵仍希望能將其培養為場上可同時投打的二刀流球員，球團認為他也擁有對應的心理素質與準備。

懷茲最後指出：「我們知道他將面對語言、飲食、教練風格等多種文化差異，我們球團內部對此已有充分討論。關鍵不在於能不能當二刀流，而在於球員是否有那個意志與決心。我們對金成俊了解極深，他是個令人印象深刻的年輕人，我們相信他會克服挑戰，讓自己的天賦真正閃耀。」

儘管近年來大多數韓國高中球員選擇先進入韓職，再透過「入札制度」挑戰大聯盟，但金成俊選擇直接進軍美職。韓國棒壇普遍認為這條路風險較高，然而金成俊本人對「投打兼修」的渴望成為關鍵。

據《朝鮮日報》先前報導，合約中有確保能投打兼修的保障條件。光州一高棒球隊總教練趙允采表示：「我們也建議他先在韓國職棒累積經驗，再挑戰大聯盟，但他強烈希望像大谷翔平一樣投打兼備。由於韓職體制幾乎不可能實現投打雙修，他才最終決定直奔美國。」