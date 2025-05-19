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快訊／NBA龍頭雷霆搶七戰狂勝32分！　睽違9年再闖西區冠軍賽

記者游郁香／綜合報導

NBA今年最後一場分區準決賽今（19）日凌晨登場，本季豪取68勝的聯盟龍頭與金塊進行搶七大戰，儘管奧克拉荷馬首節一度11分落後，但他們次節打出39對20的猛攻，一舉翻轉了局面，終場在當家一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）轟下35分帶領下，以125比93狂勝32分，睽違9年再闖西區冠軍賽。

這場搶七生死戰在雷霆主場舉行，賽前傳出曾在首戰砍進致勝三分的丹佛扣將戈登（Aaron Gordon）遭逢了左腿筋2級拉傷，照理說無法上陣的他，最終硬是帶傷先發，為已故哥哥而戰的他，「不顧一切」的拚戰精神讓人動容，儘管他整場只出手4次，仍進帳了8分、11籃板。

▲▼雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大、金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

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▲吉爾吉斯-亞歷山大單場轟下35分，率雷霆大勝金塊晉級西區決賽。（圖／達志影像／美聯社）

戈登如期先發確實提振了金塊的士氣，他們首節一度拉開11分領先，但板凳深度傲人的西區霸主雷霆此戰不僅一哥「SGA」火力全開，過去3戰狀況低迷的主將威廉斯（Jalen Williams）也及時甦醒，團隊在次節展開大反攻，拉出39對20的攻勢，將比數改寫為60比46、14分差。

雷霆下半場持續拉開差距，華萊士（Cason Wallace）更在快攻中「隔扣」丹佛3屆MVP約基奇（Nikola Jokic），引爆全場歡呼，最終就在「SGA」19投12中猛砍35分、4籃板、3助攻和3抄截，外帶1火鍋，威廉斯也大復活攻下24分之下，以凌厲攻勢終結對手，狂勝32分挺進西區冠軍賽，接下來將交手灰狼。

▲▼雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大、金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊一哥約基奇無力帶隊力挽狂瀾。（圖／達志影像／美聯社）

雷霆本季例行賽豪取聯盟最佳的68勝，去年雖在西區準決賽止步，今年則成功復仇，以實力證明自己不只是「黑馬」，而是冉冉升起的新興強權。

金塊頭牌約基奇今日雖繳出20分、9籃板和7助攻，仍無法力挽狂瀾，他單場正負值是不理想的-23，丹佛2023年的冠軍核心陣容今夏是否會「解體」，成為另一個外界關注的焦點。

▲▼雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大、金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊冠軍核心陣容未來是否會解體，受到各界關注。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA奧克拉荷馬雷霆Shai Gilgeous-Alexander丹佛金塊約基奇戈登

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